Тысячи людей празднуют День Победы в Риге

РИГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Тысячи людей нескончаемым потоком приходят во вторник в парк Победы в латвийской столице, чтобы возложить цветы к памятнику Советским воинам-освободителям Риги и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

"Людей очень много и они продолжают приходить к монументу. Так что праздник идет полным ходом. Я думаю, что в торжествах по случаю Дня Победы в этом году примет участие не меньшее число рижан, чем в прошлом году, когда мероприятия посетили 170 тыс. человек", - сказал корреспонденту ТАСС председатель правления латвийского общественного движения 9may.lv Вадим Баранник.

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По его словам, в организации торжеств в этом году принимает участие много молодежи. "Нам помогают очень много волонтеров, среди которых как студенты, так и школьники. Большое им спасибо за это", - подчеркнул он.

Баранник также отметил, что 9 мая - это не только День Победы, но и в первую очередь день памяти. "Мы должны чтить память тех, кто пал, и очень внимательно относиться к тем, кто остался жив после этой войны. Мы должны помнить о тех днях, событиях и о том страшном времени и стараться всем вместе, чтобы такого больше никогда не повторилось", - указал он.

Во вторник с самого утра на площади у памятника проходит многочасовой концерт при участии свыше 500 артистов. Мероприятие прервется на минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Позже перед собравшимися с речью выступит мэр Риги Нил Ушаков. Завершится праздничная программа большим выступлением российской рок-группы "Чайф" и традиционным красочным салютом.

Как и в предыдущие годы, 9 мая в Риге отмечают под усиленным контролем сил безопасности. По данным Государственной полиции Латвии, мероприятия в парке Победы проходят спокойно и без инцидентов. На данный момент не было задержано ни одного нарушителя общественного порядка.