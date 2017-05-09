Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие многотысячного "Бессмертного полка" в Грозном, пройдя вместе с его участниками по центральным проспектам столицы республики, передает корреспондент ТАСС.

Безопасность шествия обеспечили около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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"Акция у нас в республике проводится уже в третий раз. В этом году участников на 5 тыс. больше, чем в прошлом. В шествии принимают участие все города и районы республики. Более 200 волонтеров занимались организацией акции, помогали со сбором информации, подготовкой транспарантов, составляли списки, вели информационную работу", - сообщил ТАСС начальник отдела по взаимодействию с публичными объединениями Министерства по делам молодежи Чечни Ислам Бельтиев.

В колонне "Бессмертного полка" прошли родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки, вышедшие в составе колонны, а также бывшие жители Чечни, дети и внуки тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной.

Народное шествие

"Я пришла с портретом дяди Аду Мерзаева, который добровольно ушел в армию в 1939 году. Последнее письмо мы от него получили из Минска, до депортации чеченского народа в 1944 году. С гордостью уже в третий раз принимаю участие в шествии и, честно говоря, было бы стыдно не поднять его портрет сегодня", - рассказала ТАСС Хадишат Мерзаева.

Рядом с ней прошла Румиса Айдаева вместе с восьмилетней дочерью в детской военной форме времен Великой Отечественной войны. В руках у женщины портрет дяди со стороны отца Муслима Айдаева.

"Он ушел в армию в 18 лет вместо брата, который тогда только женился. Числится как без вести пропавший, по информации сослуживцев в последний раз его видели под Сталинградом, он служил в 595-м полку. Мама не перестает его искать даже сегодня. Сюда по зову сердца, такое народное шествие объединяет", - сказала Айдаева.

Город воинской славы

Шествию "Бессмертного полка" в Грозном предшествовал парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В нем приняли участие 2725 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также курсантов Суворовского училища и юнармейцев. В составе бронетехники было представлено 117 единиц, в том числе 4 автомобиля времен ВОВ.

Воздушную часть парада открыл вертолет Ми-24, который пронес знамя Победы, флаг России и Чечни. Кроме того, в этом году впервые в параде принял участие военный самолет Су-24.

"Мы все гордимся тем, что наши соотечественники с первых дней войны героически сражались, не жалея своих жизней, за свободу и независимость Родины. Героизм и трудовая доблесть жителей Чеченской Республики, проявленные в годы Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу, высоко оценила Родина. Их подвиги удостоены высокого звания "Герой Советского Союза", тысячи награждены орденами и медалями, за весомый вклад в победу над врагом городу Грозному присвоено звание "Город воинской славы", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на параде.

В Чечне осталось 19 ветеранов Великой Отечественной войны и 767 тружеников тыла.