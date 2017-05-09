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Артисты Мариинки выступили на Херсонесе в День Победы

Общество
9 мая, 16:39 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Тенор Илья Селиванов открыл концерт знаменитой песней "В землянке"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. / Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Артисты Мариинского театра выступили в Севастополе в День Победы под открытым небом в античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля. Они исполнили песни военных лет, классические оперные арии и русские романсы, передает корреспондент ТАСС.

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"Наш Пасхальный фестиваль впервые в Крыму, нам всегда интересно выступать в городах, где мы никогда не были. Артисты, которые сегодня перед вами будут выступать, это молодые певцы, лауреаты многих международных конкурсов, а программа сегодня включает оперные хиты, романсы русских композиторов и, конечно, песни военных лет", - сказала народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова поздравила севастопольцев с Днем Победы. "Мы поколение, которое выросло без дедушек, мы знаем о них по рассказам наших бабушек, и самое страшное, что может быть - это потеря памяти, такие фестивали, такая пасхальная радость, как сегодня, существуют для того, чтобы память была жива", - сказала она.

Открыл концерт в Херсонесе тенор Илья Селиванов знаменитой песней "В землянке". Также в программе концерта - Антонина Весенина (сопрано), Виктория Ястребова (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Григорий Чернецов (баритон).

Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению Его Святейшества патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2017 году по инициативе музея-заповедника "Херсонес Таврический" впервые в географию фестиваля был включен Севастополь. По мнению организаторов концерта, выступление молодых оперных талантов станет настоящим подарком городу-герою, его жителям и гостям к празднику Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Севастополя.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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