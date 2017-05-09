В Нидерландах почтили память солдат, погибших во Второй мировой войне

ГААГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Сотни человек собрались во вторник на мемориальном комплексе Советское поле славы под голландским городом Амерсфорт, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне и отпраздновать День победы над фашизмом. В церемонии приняли участие дипломаты из посольств России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Израиля, США и ряда других стран, сотрудники Министерства иностранных дел Нидерландов, представители местных властей и неправительственных организаций.

"Мы собрались здесь, чтобы выразить признательность всем тем людям, военным и гражданским, которые принимали участие в освобождении мира от нацизма, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы исполнить свой долг и избавить будущие поколения от ужасов фашизма", - подчеркнул посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, открывая официальную часть мероприятия с возложением венков к обелиску, установленному в память о советских войнах, погибших в борьбе с немецкими захватчиками.

"Сегодня мы чтим память 865 мужчин и женщин, похороненных здесь, на Советском поле славы, которые умерли на чужбине, защищая свою родину, - подчеркнул дипломат. - Среди них - россияне, белорусы, украинцы, казахи, узбеки, грузины, азербайджанцы, армяне и люди других национальностей. Они воевали плечом к плечу и погибали плечом к плечу, чтобы одолеть общего врага. И даже оказавшись в плену, они не сдавались. Мы никогда не забудем их героические поступки".

Поиск родственников продолжается

Слово было также предоставлено управляющему фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдингу, который уже на протяжении 18 лет занимается поиском родственников людей, захороненных под Амерсфортом. Проделав огромную работу как в Нидерландах, так и в России, изучив множество архивных документов, он нашел родных и близких 200 человек. При этом родственники последнего из них были обнаружены только недавно благодаря фильму о Советском поле славы. "Это могила по номером 600, в которой захоронен Иван Пахомович Васильев", - отметил он.

По его мнению, подобные кладбища позволяют в полной мере "осознать важность мира и взаимопонимания". "Эти солдаты больше не могут ничего сделать для мира, - подчеркнул управляющий фонда. - А вот на нас лежит ответственность за то, чтобы помнить о них, рассказывать их истории и искать пути к тому, чтобы понимать друг друга".

"Бессмертный полк" привлекает внимание

По завершении памятной церемонии здесь же прошла акция "Бессмертный полк", организатором которой выступил руководитель благотворительного фонда "Тимур и Майк" Рауф Гусейнов. В общей сложности в шествии приняли участие более 200 человек.

"Уже четвертый год я организую здесь акцию "Бессмертный полк" и могу сказать, что наши соотечественники все более активно принимают участие в этом мероприятии, - отметил Гусейнов в беседе с корреспондентом ТАСС. - И это, конечно, очень здорово. Живя за границей, особенно важно помнить свое прошлое, помнить, что мы потомки победителей, и передавать это нашим детям".

"Кроме того, подтягиваются и голландцы. Например, сегодня сюда приехали трое десантников, которые взаимодействовали с российскими военнослужащими в Боснии (в конце 1990-х годов)", - сказал он.

Как отметил организатор, по традиции в шествии принял участие исторический клуб "Красный октябрь". "Это голландцы, которые за свои деньги пошили форму наших дедов и принимают участие в наших мероприятиях, - пояснил Гусейнов. - Это дает мне мощнейший толчок. Если чужой народ помнит наших дедов, разве мы имеем право их забыть? Никогда!".