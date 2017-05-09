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В Казани завершился Всероссийский молодежный сбор "Союз-2017 - Наследники Победы"

Общество
9 мая, 16:41 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, мая. /ТАСС

В сборе приняли участие 50 лучших команд со всей России, которые соревновались в плавании, метании ножей, силовом тестировании, фехтовании, пейнтболе и т.д.

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КАЗАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-патриотических организаций и кадетских корпусов "Союз-2017 - Наследники Победы" завершился во вторник в Парке Победы (Казань). Об этом сообщает пресс-служба организаторов Сбора.

"Закрытие Сбора "Союз-2017 - Наследники Победы" прошло 9 мая в Парке Победы, затем участники сбора вместе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым открыли шествие "Бессмертный полк" в Казани", - отмечается в сообщении.

В сборе, который прошел в Казани с 28 апреля по 10 мая, приняли участие 50 лучших команд (600 человек) со всей России. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет соревновались в плавании, метании ножей, силовом тестировании, фехтовании, пейнтболе, гиревом спорте, марш-броске и т. д. Судили соревнования представители международной судейской коллегии, поскольку сбор является отборочным соревнованием к международному сбору "Союз - Наследники Победы". Кроме того, ребята могли посетить образовательные классы, принять участие в Молодежной школе государственного управления и исторической викторине, пройти курс выживания в полевом лагере.

Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-патриотических организаций и кадетских корпусов "Союз-2017 - Наследники Победы" проводится с 2007 года. В Татарстане он проводится уже в четвертый раз. Проект "Союз-2017 - Наследники Победы" внесен в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы".

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