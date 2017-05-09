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Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле поздравили ветеранов с Днем Победы

Общество
9 мая, 17:01 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Благодаря Великой Победе "стало возможно само образование Государства Израиль", подчеркивается в заявлении дипломатов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле поздравили ветеранов с Днем Победы.

"Дорогие ветераны, поздравляем вас c 72-летием Великой Победы над нацистской Германией, от всей души желаем вам здоровья, благополучия и бодрости ", - говорится в первом совместном заявлении посла РФ Александра Шеина, посла Белоруссии Владимира Скворцова и посла Казахстана Дулата Куанышева по случаю Дня Победы. Документ опубликован в Fasebook на страничке российской дипмиссии в Израиле.

"В годы кровопролитной войны проявились сила духа, мужество, стойкость, сплоченность солдат, партизан, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто, - говорится в заявлении. - Бойцы советской и союзнических армий самоотверженно сражались за свободу и независимость народов мира, шаг за шагом приближали великий День Освобождения. От неминуемой гибели были спасены десятки миллионов жителей Европы, положен конец катастрофе европейского еврейства - Холокосту".

В заявлении послов отмечается, что "Победа досталась тяжелой ценой". "Отцы-основатели Израиля прекрасно знали правду о той войне и о Великой Победе, ведь благодаря ей стало возможно само образование Государства Израиль. Мы высоко ценим, что и сегодня здесь (в Израиле) помнят об этом", - говорится в заявлении дипломатов. Послы России, Белоруссии и Казахстана приветствовали, что в еврейском государстве 9 мая отмечается на государственном уровне.

"К сожалению, в последние годы правду о Великой Победе все чаще пытаются исказить или замолчать, предпринимаются попытки фальсифицировать историю, обелить нацистов, их пособников и совершенные ими злодеяния, а также распространять и пропагандировать нацистскую идеологию, - говорится в заявлении глав дипмиссий. - Тем самым отрицается история Холокоста, оскорбляется память погибших евреев. Ведь помимо того, что Красная Армия остановила ужасы Холокоста, в ее рядах сражались 500 тысяч евреев, из них - 305 генералов и адмиралов. 198 тысяч евреев лежат в советских воинских захоронениях в Европе".

Послы России, Белоруссии и Казахстана подчеркнули, что "нет и не может быть оправдания тем, кто предает забвению подвиг белорусов, евреев, казахов, русских и всех тех, кто внес свой вклад в общую Победу над человеконенавистнической идеологией и практикой нацизма".

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Израиль Казахстан Белоруссия
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