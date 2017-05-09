День Победы на Северном Кавказе отметили масштабными торжествами

ЧЕРКЕССК, 9 мая. /ТАСС/. Парады и торжества, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во вторник во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Самый масштабный военный парад в регионе состоялся в Грозном на площади имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. В нем приняли участие более 2,7 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также курсантов Суворовского училища и юнармейцев. Было представлено 117 единиц военной техники, в этом году впервые в параде участвовал военный самолет Су-24.

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"Мы все гордимся тем, что наши соотечественники с первых дней войны героически сражались, не жалея своих жизней, за свободу и независимость Родины. Героизм и трудовая доблесть жителей Чеченской Республики, проявленные в годы Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу, высоко оценила Родина. Их подвиги удостоены высокого звания Герой "Советского Союза", тысячи награждены орденами и медалями, за весомый вклад в победу над врагом городу Грозному присвоено звание "Город воинской славы", - сказал на параде глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Черкесске, несмотря на проливной дождь, посмотреть парад на главную площадь Карачаево-Черкесии вышли тысячи человек. Главными героями церемонии были ветераны Великой Отечественной войны, присутствовавшие на трибунах для почетных гостей. Первыми в праздничном марше шли военнослужащие Пограничного Управления ФСБ России по КЧР, в торжественном строю в этом году впервые прошли и подразделения отряды Нацгвардии.

"Одна на всех беда сроднила жителей нашей страны, независимо от их национальности и вероисповедания, пробудила в них высочайший патриотизм, массовый героизм и стойкость. И это единство множило силы Красной армии, принявшей на себя главный удар фашистских войск. Наш долг помнить о том, как наши отцы и деды победили. Мы обязаны передать эту историческую память нашим детям и внукам, будущим поколениям граждан нашей великой Родины - России", - отметил глава КЧР Рашид Темрезов.

Парашютисты и гости из Донбасса

Военный парад в Ставрополе состоялся на площади Ленина, первыми на нее вышли ветераны и колонна "Наследников Победы" - дошкольников в военной форме. В 2017 году участниками парада Победы в столице Ставрополья стали и ветераны из Донбасса - девять ветеранов войны и труда. Ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы пронесли по площади копию Знамени Победы площадью 200 кв. метров.

"Сегодня здесь присутствуют ветераны из Донбасса, гордость великой Победы всегда будут объединять людей по разные стороны границы. Мы помним всех, кто отстоял свое Отечество. 72 года назад наш народ отстоял свою Родину, показал всему миру пример мужества и героизма, который будут помнить спустя века", - сказал на параде губернатор Владимир Владимиров.

В Ингушетии в торжественном параде, посвященном 72-й годовщине Победы, приняли участие более 18 тыс. человек. Шествие в столице республики Магасе открыли знаменные группы, которые пронесли копию Знами Победы, флаги России и Ингушетии. Ингушские парашютисты совершили прыжки из самолета и приземлились на площадке перед резиденцией главы региона с посланием от молодежи республики ветеранам страны.

"Мы с гордостью называем имена земляков, участников Великой Отечественной войны, прославивших свое Отечество, покрывших себя и свой народ неувядаемой славой", - сказал, поздравляя ветеранов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Более 900 российских и югоосетинских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники, прошли по улицам Цхинвала в День Победы в парадном марше. "Глубоко символично, что сегодня в военном параде принимают участие воинские подразделения Вооруженных Сил Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Они вместе обеспечивают надежный мир и безопасность на нашей земле", - сказал президент республики Анатолий Бибилов в своем выступлении.

В едином строю

В Северной Осетии в рядах "Бессмертного полка" прошел 91-летний фронтовик Николай Фирсов, который и сейчас трудится на владикавказском заводе "Победит". Полк, в котором служил Фрисов, воевал на территории Польши, участвовал в разгроме фашистов под Берлином в мае 1945 года. Памятное шествие прошло в самом отделенном от столицы республики горном селении Галиат (120 км от Владикавказа). Всего в регионе акцию поддержали 55 тыс. человек.

Самая масштабная акция прошла в Дагестане. "В ряды "Бессмертного полка" встали более 500 тысяч", - сообщил ТАСС начальник отдела гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания министерства по делам молодежи республики Тагир Даязиев. Одну из колонн в Махачкале возглавил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Шествие в Ставрополе, по данным пресс-службы губернатора Ставропольского края, собрало около 50 тыс. участников.

"Мои родители, а также бабушка и дедушка были участниками войны, они освобождали Северный Кавказ, города Европы. Их уже нет в живых, но они сейчас с нами, с нашей семьей, краем", - рассказала участница шествия Елена Быкова.

В шествии "Бессмертного полка" в Южной Осетии принял участие президент республики Анатолий Бибилов с фотопортретом своего дяди - участника Великой Отечественной войны Сулико Бибилова. "Около 22 тысяч посланцев (республики) сражались на фронтах войны, в том числе свыше тысячи молодых добровольцев. Восемь героев Советского Союза дала Родине маленькая Южная Осетия, а пять с половиной тысяч участников войны были награждены боевыми орденами и медалями!", - сказал он.

Ряды 40-тысячной колонны "Бессмертного полка" в Нальчике возглавил глава КБР Юрий Коков. Он пронес портрет своего деда Нахо Кокова, который с 1941 года рядовым воевал в составе частей Советской Армии, а в августе 1943-го погиб под Брянском. "Главной силой преемственности является любовь к Родине, своим близким, своей семье, что особенно ярко продемонстрировала прошедшая в Нальчике и других городах республики поистине гражданская акция", - отметил он.

По данным организаторов акции, в целом по республике в шествии участвовали порядка 84 тыс. человек.

Юнус-Бек Евкуров с портретом дяди прошел во главе "Бессмертного полка" в Ингушетии. В акции приняли участие более 14 тыс. жителей республики.

В Карачаево-Черкесии в ряды "Бессмертного полка" встали 47 тыс. человек, в шествии участвовал и глава республики Рашид Темрезов со своей семьей. Дети главы КЧР, одетые в военную форму, несли фотографии трех своих прадедов - Солтан-Хамида Темрезова, Джагафара Коркмазова и Ильи Фетисова.

Знамя Победы на высоте 1070 метров

Во втором по величине городе Карачаево-Черкесии - Карачаевске представители молодежи пронесли через весь город восьмиметровую копию Знамени Победы и водрузили ее на юго-западном склоне Карачаевского городского округа на высоте более 1 тыс. метров. "Копия легендарного Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного около трех часов утра 1 мая 1945 года над крышей здания рейхстага в Берлине, будет развиваться над Карачаевском на высоте 1070 м до 12 июня, затем мы поменяем его на российский триколор", - рассказал ТАСС начальник отдела культуры города Карачаевска Шамиль Хубиев.

Кроме того, в Черкесске одну из центральных улиц украсила Стена памяти с фотографиями 4300 участников ВОВ. Экспозицию протяженностью 280 м открывает стенд, посвященный уроженцам Карачаево-Черкесии - 29 Героям Советского Союза и России, восьми полным кавалерам Ордена Славы, а также воинам-освободителям Черкесска.