"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд, собрав 750 тыс. человек

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Бессмертный полк" установил рекорд в Москве, собрав более 750 тыс. человек. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
"В Москве "Бессмертный полк" уже собрал более 750 тыс. участников. Люди продолжают присоединяться к шествию", - сказали в МВД.
В прошлом году, по данным МВД, всего на шествие "Бессмертный полк" в Москве пришли 700 тыс. человек.
Общественная акция-шествие "Бессмертный полк", во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске; в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.