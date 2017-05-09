В ЮАР почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

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ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Российские соотечественники в ЮАР собрались в единственном на юге Африки православном храме, чтобы почтить память советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.
Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Даниил Луговой прочел благодарственный молебен за дарование победы и поминальную молитву о погибших. "Прихожане молились о воинах, на поле брани жизнь свою положивших, обо всех скончавшихся от ран и голода и ради победы потрудившихся", - сказал он корреспонденту ТАСС.
"Участников войны все меньше, но подвиг народа навсегда останется бессмертным", - заявил корреспонденту ТАСС ветеран ВОВ подполковник Валентин Аринин, напомнивший присутствующим основные вехи пути к победе в 1945 году.
Представитель Россотрудничества в ЮАР Павел Новожилов рассказал, что празднование Дня Победы завершатся в этой стране 14 мая приемом в Национальном музее военной истории в Йоханнесбурге, где выставлен легендарный советский танк Т-34. Там пройдет акция "Бессмертный полк" и концерт Академии русского балета и танца Слу Акимгереевой. "В завершение мы водрузим Знамя Победы на Т-34", - сказал Новожилов. Марш "Бессмертного полка" пройдет также в Кейптауне.