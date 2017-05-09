В Южной Осетии День Победы отметили парадом с участием российских военных

ЦХИНВАЛ, 9 мая. /ТАСС/. Более 900 российских и югоосетинских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники приняли участие в параде по случаю Дня Победы в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

"Глубоко символично, что сегодня в военном параде принимают участие воинские подразделения Вооруженных Сил Республики Южная Осетия и Российской Федерации, Погрануправления ФСБ России в Южной Осетии. Они вместе обеспечивают надежный мир и безопасность на нашей земле. Объединенные силы Южной Осетии и России способны дать незамедлительный отпор любому посягательству на государственную безопасность и территориальную целостность нашего суверенного государства", - сказал, выступая на параде, президент республики Анатолий Бибилов.

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Он напомнил, что около 22 тыс. местных жителей, в том числе более тысячи добровольцев, ушли на фронт в годы войны. "Восемь героев Советского Союза дала Родине маленькая Южная Осетия, а пять с половиной тысяч участников войны были награждены боевыми орденами и медалями", - сказал президент.

В параде в Цхинвале приняли участие около 200 военнослужащих 4-й российской военной базы и Пограничного управления ФСБ в Южной Осетии, пиротехники Центра "Лидер" МЧС России, которые занимаются разминированием территории Южной Осетии.

На параде был представлен 21 парадный расчет и шесть знаменных групп Минобороны Южной Осетии, МВД, МЧС, Погранслужбы КГБ, Кадетской школы, а также 30 единиц боевой техники: Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".