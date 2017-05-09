На Украине во время шествия "Бессмертного полка" прошли провокации

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Несмотря на многочисленные провокации со стороны радикально настроенных националистов, украинцам удалось провести в городах страны шествия в рамках акции "Бессмертный полк" и другие мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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В этом году организаторы акции решили переименовать мероприятия, чтобы у органов местного самоуправления "не было оснований обращаться в суд и запрещать акции". В Киеве акция "Бессмертный полк" называлась "Никто не забыт, ничто не забыто", в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге (Днепропетровская область) мероприятия носили название "Марш Победы".

Однако угрозы поступили со стороны националистов, которые пообещали провести так называемый "Смертный полк" и всячески противостоять участникам мемориальных акций. Осудил "Бессмертный полк" и глава украинского государства Петр Порошенко, который заявил, что ее придумали для "российской экспансии в соседние страны", а также назвал шествие "образцом изящной политической спекуляции на чувствах людей". При этом Порошенко сообщил, что его страна отказывается отмечать День Победы "по московскому сценарию".

Собственный сценарий мемориальных мероприятий на Украине был введен в 2015 году, когда Верховная рада установила, что 8 мая в стране проходит День памяти и примирения, а 9 мая отмечают не День Победы в Великой отечественной войне, а День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом памятных мероприятий стал красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем". Ряд украинских общественных и политических деятелей призывает и вовсе сделать 9 мая рабочим днем, однако эти инициативы пока не находят откликов у власти.

Засада в Киеве

В Киеве, по данным организаторов, на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" пришло порядка 20 тысяч человек, однако правоохранители насчитали только три тысячи участников. Колонна следовала от станции метро Арсенальная к Вечному огню в Парке Славы. Люди несли цветы и держали в руках портреты своих родственников - ветеранов, пели военные песни и скандировали: "Фашизм не пройдет", "Спасибо деду за Победу".

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Полицейским удалось отделить участников акции от радикалов, которые шли рядом с портретами Степана Бандеры и скандировали "Бандера придет - порядок наведет". Однако маршрут шествия проходил мимо офиса запрещенной в РФ организации украинских националистов (ОУН), радикалы из окон здания бросали в колонну дымовые шашки, в результате чего был ранен полицейский. Вслед за дымовыми шашками в толпу также кинули бутылки, яйца, картофель и пакеты с краской. Позднее полиция отрапортовала о задержании 24 радикалов.

Националисты также предприняли попытку заблокировать вход в Парк Славы, куда направлялся "Бессмертный полк", правоохранителям удалось разблокировать проход, но полностью очищать площадь у Вечного огня от радикалов полицейские не стали. В итоге члены ультраправых партий постоянно провоцировали драки и словесные перепалки с участниками шествия, которые приводили к стычкам. Они также взяли в кольцо обелиск Неизвестному солдату возле Вечного огня и выкрикивали националистические лозунги. Представители правоохранительных органов не реагировали на призывы ветеранов навести порядок и обеспечить беспрепятственный подход к мемориалу.

Не обошлось и без произвола со стороны полицейских, например, участникам акции не дали развернуть Знамя Победы, за то что оно, якобы, подпадает под закон о декоммунизации. Кроме того, был задержан мужчина за попытку развернуть баннер с изображением георгиевской ленты. Полицейские также сняли ленты с нескольких ветеранов, однако арестовывать их не стали, а только провели "разъяснительные беседы".

Одесса не сдается

Несколько сотен одесситов прошли колонной "Бессмертного полка" от Лидерсовского бульвара к памятнику Неизвестному матросу. В руках горожане держали не только портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, но и фото погибших 2 мая 2014 при пожаре в Доме профсоюзов. Несмотря на запрет, на некоторых фото виднелись георгиевские ленточки. Участники акции скандировали "Одесса - Город-Герой", "Вон из Одессы, бандеровские бесы", "Ура" и пели советские песни.

Шествие также не обошлось без провокаций и потасовок между участниками "Бессмертного полка", радикалами и правоохранителями. Первый инцидент произошел из-за провокации бывшего лидера одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко, который пытался пронести протрет командира УПА Романа Шухевича. Однако противники националиста попытались отобрать у него портрет и изгнать радикала из шествия. Конфликт удалось пресечь правоохранителям, которые развели противоборствующие стороны.

На этом провокации не закончились - немногочисленные радикалы продолжили выкрикивать националистические лозунги, однако ситуация оставалась под контролем правоохранителей. Во время акции сотрудники полиции задержали еще нескольких человек из-за ношения предметов, попадающих под действие закона о декоммунизации, именуемые полицией также "коммунистическими символами". В их число входят, например, красные знамена, включая Знамя Победы, георгиевские ленты.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко в комментарии журналистам, в отделения полиции города было доставлено 15 граждан, двое из которых - за ношение советской, коммунистической символики, 13 - за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам полиции.

В других городах не обошлось без провокаций

Провокации сопровождали праздничные шествия почти по всей Украине, в Запорожье у активистов отняли красные флаги. Кроме того, провокаторы попытались высмеять акцию, неся плакаты с изображением героев сериала "Игра престолов", одетых в военную форму. В Николаеве радикалы также сопровождали шествие с протертом Романа Шухевича.

Шесть полицейских и восемь участников праздничных мероприятий пострадали в Днепре (бывший Днепропетровск). Здесь во время следования колонны произошло столкновение, причиной которого также стали красные флаги. Четверым гражданам медики оказали помощь на месте, еще четверо были доставлены в медучреждения города.

Однако были на Украине города, где День Победы прошел без происшествий, так, во Львове, Житомире, Хмельницком, Ровно, Ужгороде и других мероприятия не носили массовый характер и ограничились лишь возложением цветов.

А первым отмечать День Победы на Украине, по традиции, начинал Кривой рог, памятные мероприятия здесь начинались в 4 утра, так как именно в это время в 1944 году приступили к освобождению города от фашистов. Здесь состоялось праздничное шествие, которое возглавлял легендарный танк Т-34.