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В Таиланде более двухсот россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Общество
9 мая, 18:15 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Акция прошла в Таиланде впервые

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БАНГКОК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Более двухсот россиян, проживающих или отдыхающих в курортной Паттайе в Таиланде, приняли участие в акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили организаторы.

Участники собрались в центре приморского города неподалеку от огромного портрета короля Таиланда Рамы IX, установленного прямо на побережье. Многие пришли сюда семьями, держа в руках портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, а также российские флаги. "Людей собралось намного больше, чем мы ожидали. Атмосфера была очень праздничная", - рассказала один из организаторов акции Мария Ветрова.

"Бессмертный полк" в Таиланде прошел впервые. Акция была согласована с местными властями - охрану правопорядка обеспечивали местные полицейские. "Шествие по улицам Паттайи изначально не было запланировано, но мы решили немного пройтись и попросили полицейских нас сопроводить. К нашей радости, они не отказали", - говорит Ветрова.

За несколько дней до Дня Победы в Паттайе была организована раздача Георгиевских лент. На сайте посольства РФ в Таиланде также были размещены фотографии фронтовиков, которые в дипмиссию прислали родственники россиян, проживающих на территории королевства.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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