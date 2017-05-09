В Таиланде более двухсот россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

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БАНГКОК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Более двухсот россиян, проживающих или отдыхающих в курортной Паттайе в Таиланде, приняли участие в акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили организаторы.
Участники собрались в центре приморского города неподалеку от огромного портрета короля Таиланда Рамы IX, установленного прямо на побережье. Многие пришли сюда семьями, держа в руках портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, а также российские флаги. "Людей собралось намного больше, чем мы ожидали. Атмосфера была очень праздничная", - рассказала один из организаторов акции Мария Ветрова.
"Бессмертный полк" в Таиланде прошел впервые. Акция была согласована с местными властями - охрану правопорядка обеспечивали местные полицейские. "Шествие по улицам Паттайи изначально не было запланировано, но мы решили немного пройтись и попросили полицейских нас сопроводить. К нашей радости, они не отказали", - говорит Ветрова.
За несколько дней до Дня Победы в Паттайе была организована раздача Георгиевских лент. На сайте посольства РФ в Таиланде также были размещены фотографии фронтовиков, которые в дипмиссию прислали родственники россиян, проживающих на территории королевства.