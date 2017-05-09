В Республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

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ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Республики Конго Браззавиле, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в центральноафриканской стране Сергей Беляев.
В Российском культурном центре собрались сотрудники загранучреждений РФ в Браззавиле, представители многонациональной общины соотечественников, конголезские выпускники российских вузов, журналисты центральных СМИ Конго, а также учащиеся курсов русского языка и лицеисты подшефной школы "Атлас".
"Перед собравшимися со стихами и песнями военного периода выступили конголезские учащиеся. Особенно горячо были встречены песня "День Победы" и стихотворение "Жди меня", - сказал Беляев.
Участники акции, пришедшие на нее с портретами своих родственников, рассказали об их участии в Великой Отечественной Войне. "Посол России в Конго Валерий Михайлов подчеркнул значение Великой Победы для всего мира и необходимость противостоять искажению истории войны", - отметил глава Россотрудничества в Браззавиле.