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В Республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

Общество
9 мая, 18:18 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

Пришедшие рассказали об участии своих родственников в Великой Отечественной Войне

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ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Республики Конго Браззавиле, сообщил корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в центральноафриканской стране Сергей Беляев.

В Российском культурном центре собрались сотрудники загранучреждений РФ в Браззавиле, представители многонациональной общины соотечественников, конголезские выпускники российских вузов, журналисты центральных СМИ Конго, а также учащиеся курсов русского языка и лицеисты подшефной школы "Атлас".

"Перед собравшимися со стихами и песнями военного периода выступили конголезские учащиеся. Особенно горячо были встречены песня "День Победы" и стихотворение "Жди меня", - сказал Беляев.

Участники акции, пришедшие на нее с портретами своих родственников, рассказали об их участии в Великой Отечественной Войне. "Посол России в Конго Валерий Михайлов подчеркнул значение Великой Победы для всего мира и необходимость противостоять искажению истории войны", - отметил глава Россотрудничества в Браззавиле.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Конго (РК)
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