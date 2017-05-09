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Россияне почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны

Общество
9 мая, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

На пять минут все федеральные и региональные телеканалы, радиостанции России прервали передачи в память о подвиге народа

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россияне в День Победы почтили минутой молчания память погибших в боях с фашизмом.

На пять минут - с 18:55 мск - все федеральные и региональные дециметровые телеканалы, радиостанции России прервали передачи в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Минута молчания началась после традиционного боя курантов на Спасской башне Кремля.

"Минута молчания" ("Светлой памяти павших в борьбе против фашизма") с 1965 года - один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы.

Советский Союз понес самые большие потери во время Второй мировой войны. По официальным данным, страна, внесшая главный вклад в разгром фашизма, потеряла 26,6 млн человек.

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День Победы - 2017 Вторая мировая война Великая Отечественная война
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