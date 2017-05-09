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Цветы к памятнику Советскому воину возложили в столице Греции

Общество
9 мая, 19:50 дата обновления: 9 мая, 20:43 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

В церемонии, помимо российских дипломатов и представителей администрации района Каллитея, приняли участие послы Казахстана, Армении, Кипра и генеральный консул Узбекистана

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АФИНЫ, 9 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Цветы и венки возложили во вторник в Афинах к памятнику Советскому воину на проспекте Сингру. В церемонии, помимо российских дипломатов и представителей администрации района Каллитея, где расположен памятник, приняли участие послы Казахстана, Армении, Кипра и генеральный консул Узбекистана.

"Мы чтим сегодня память миллионов воинов из стран бывшего Советского союза, которые отдали свою жизнь в Великой Отечественной войне, - подчеркнул префект района Каллитея Димитрис Карнавос. - Мы чтим их жертвы и признаем их вклад в освобождение всего мира от сил фашизма".

"Сегодня мы склоняем головы за тех, кто подарил нам жизнь, подарил ту великую Победу и светлую радость, - отметил в своей речи советник-посланник посольства РФ в Греции Олег Бредихин. - Этот подвиг будет жить вечно".

"Цвета победы, цвета георгиевской ленточки очень символичны, - продолжил дипломат. - Это цвет радости и цвет скорби, оранжевый цвет радости, поскольку мы с вами спасены и можем жить дальше, передавая память о подвиге нашим детям. И конечно, черный - это цвет скорби, цвет памяти о тех миллионах людей, которых нет с нами".

По его мнению, уроки Победы особенно актуальны в наши дни, "когда поднимает голову неонацизм, когда разрушаются могилы освободителей, это неприемлемые вещи, которые не должны повторяться". "Мы верим, что эти попытки обречены, - отметил советник-посланник. - Европа едина, Европа может жить в мире, только если она помнит свою историю. Мы очень признательны греческому народу за ту память, которую в каждом памятнике, в каждом цветке, принесенном на могилу советских солдат, мы видим".

"Долг памяти об этой великой Победе - наш общий долг, потому что российский народ, народы бывшего Советского союза, народы всей Европы, которые были едины в те года, будут вместе идти и дальше в будущее, - выразил уверенность дипломат. - Уверен, что и в этом пути победа будет за нами".

"Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" в третий год подряд прошла в Афинах. В шествии приняли участие более 2 тысяч человек с фотографиями родных, сражавшихся против фашизма в годы войны.

Акции предшествовал концерт учащихся русских школ "Открытый микрофон", где школьники порадовали всех собравшихся стихами и песнями о Великой Отечественной войне.

Участники шествия прошли мимо главной площади греческой столицы "Синтагма" и Памятника неизвестному солдату и завершили акцию в парке "Заппион", где вечером пройдет праздничный концерт с участием оркестра ВВС Греции и хора муниципалитета Афин. На большом экране для всех собравшихся покажут запись утреннего парада на Красной площади.

По окончанию концерта прогремит салют в честь Великой Победы.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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