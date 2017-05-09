Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сербии масштабно отпраздновали День Победы

Общество
9 мая, 20:53 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "горд тем, что является президентом народа, который с самого начала был на стороне свободы, против фашизма"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4240391.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4240391.sliderLength-1}}
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
© Павел Бушуев/ ТАСС
© Павел Бушуев/ ТАСС
© Павел Бушуев/ ТАСС
Выбор редакции
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне 9 мая, 20:31
Вторая акция "Бессмертный полк" завершилась в Финляндии 9 мая, 20:11
Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
"Бессмертный полк" прошел по всей России 9 мая, 18:49
Празднование Дня Победы во Владивостоке
"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы 9 мая, 16:53
В Нидерландах почтили память солдат, погибших во Второй мировой войне 9 мая, 16:36
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков (слева направо) на Красной площади во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади завершился парад Победы 9 мая, 12:34
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4240391'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4240391'].sliderLength - 1}}
+
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
© Павел Бушуев/ ТАСС
© Павел Бушуев/ ТАСС
© Павел Бушуев/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия отпраздновала День Победы шествием "Бессмертного полка", праздничным концертом в центре столицы, а также возложением цветов к могилам освободителей Белграда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На стороне правды

Действующий премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич заявил, что "горд тем, что является президентом народа, который с самого начала был на стороне свободы, против фашизма". Политику подарили георгиевскую ленточку, которую он тут же надел. Вучич поздравил с Днем Победы сербский, российский и другие народы, которые участвовали в борьбе с фашизмом, добавив, что "9 мая - великий день для всего человечества".

Лидер Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович рассказал ТАСС, что, по его мнению, День Победы - величайший день в истории русского и сербского народов.

"День Победы - величайший день в истории и сербского, и русского народов, день, когда в ужаснейшей в истории войне побеждена немецко-фашистская сила и ее союзники - фашистская Хорватия и бандеровщина на Украине. Наши деды и бабушки отдали свои жизни, чтобы мы могли жить сейчас. Лично я потерял в той войне и бабушку, и деда: он погиб в 29 лет, а она - в 25", - сказал Попович.

Лидер СНП отметил, что российский и сербский народы понесли самые большие потери во Второй мировой войне. "Самый большой вклад в победу внесла Россия, которая потеряла 27 млн своих граждан - детей, женщин, бойцов, героев, и Сербия, которая пропорционально своему населению понесла потери, близкие к русским. В освобождение Европы самый большой внесли Россия и Сербия, цинично сегодня выглядит, когда из 365 дней в году именно этот день Евросоюз выбрал как день Европы. Я считаю, что это сделано только потому, чтобы не говорить о фашизме, о том, кто его победил", - сказал Попович.

"Сербия и Россия были на стороне истины и правды, поэтому были непобедимы, так же будет и в будущем. С Днем Победы, да здравствует Сербия, да здравствует Россия", - сказал политик.

Марш "Бессмертного полка"

В шествии "Бессмертного полка" в Белграде приняли участие около 3 тыс. человек. Впереди двигались несколько десятков сербских байкеров. Колонну возглавили посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича.

Акция сопровождалась русскими песнями военных лет и сербской песней времен Первой мировой войны "Тамо далеко". Вдоль улиц выстраивались зрители и случайные прохожие, которые снимали шествие на телефоны, многие плакали. Люди выглядывали из окон и залезали на крыши, чтобы увидеть праздничную колонну. Песни "День Победы" и "Катюша" исполнялись многотысячным хором, поскольку их хорошо знают в Сербии, а в перерывах над белградскими улицами гремело русское "Ура!"

Шествие завершилось в центре Белграда у здания бывшей королевской резиденции - Стари двор, где сейчас располагается Скупщина (городской совет) Белграда. В этом году впервые в подготовке акции официально приняла участие мэрия Белграда, а также организации "Фонд Александра Невского", Координационный совет российских соотечественников, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Сербии "Русский дом" и многие другие. На сцене выступили российские и сербские ветераны, представители городских властей, русского землячества в Сербии, сербские политики.

Музыкальные коллективы исполнили песню "День Победы" и песню "Смуглянка" в память о погибших артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Также перед зрителями выступили народная артистка РФ Лидия Музалева, ансамбль "Солнцеворот" из Вологды, знаменитая сербская певица Мерима Негомир, хор "Русского дома", студенты Белградского университета.

Возложение цветов

После завершения шествия у памятника Освободителям Белграда состоялось возложение венков и цветов к могилам красноармейцев. Цветы возложили посол России Александр Чепурин, представители дипломатического корпуса и российских организаций в Сербии. В церемонии приняли участие послы Белоруссии, Азербайджана и Украины.

Помимо Сербии праздничные мероприятия прошли также в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и Черногории.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
13
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
2
"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд, собрав 850 тыс. человек
3
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
4
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
7
День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника
Темы дня
Загрузка...
Реклама