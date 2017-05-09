В Сербии масштабно отпраздновали День Победы

Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича © Павел Бушуев/ ТАСС

"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы

"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы 9 мая, 16:53

Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне

Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне 9 мая, 20:31

Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича © Павел Бушуев/ ТАСС

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия отпраздновала День Победы шествием "Бессмертного полка", праздничным концертом в центре столицы, а также возложением цветов к могилам освободителей Белграда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На стороне правды

Действующий премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич заявил, что "горд тем, что является президентом народа, который с самого начала был на стороне свободы, против фашизма". Политику подарили георгиевскую ленточку, которую он тут же надел. Вучич поздравил с Днем Победы сербский, российский и другие народы, которые участвовали в борьбе с фашизмом, добавив, что "9 мая - великий день для всего человечества".

Лидер Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович рассказал ТАСС, что, по его мнению, День Победы - величайший день в истории русского и сербского народов.

"День Победы - величайший день в истории и сербского, и русского народов, день, когда в ужаснейшей в истории войне побеждена немецко-фашистская сила и ее союзники - фашистская Хорватия и бандеровщина на Украине. Наши деды и бабушки отдали свои жизни, чтобы мы могли жить сейчас. Лично я потерял в той войне и бабушку, и деда: он погиб в 29 лет, а она - в 25", - сказал Попович.

Лидер СНП отметил, что российский и сербский народы понесли самые большие потери во Второй мировой войне. "Самый большой вклад в победу внесла Россия, которая потеряла 27 млн своих граждан - детей, женщин, бойцов, героев, и Сербия, которая пропорционально своему населению понесла потери, близкие к русским. В освобождение Европы самый большой внесли Россия и Сербия, цинично сегодня выглядит, когда из 365 дней в году именно этот день Евросоюз выбрал как день Европы. Я считаю, что это сделано только потому, чтобы не говорить о фашизме, о том, кто его победил", - сказал Попович.

"Сербия и Россия были на стороне истины и правды, поэтому были непобедимы, так же будет и в будущем. С Днем Победы, да здравствует Сербия, да здравствует Россия", - сказал политик.

Марш "Бессмертного полка"

В шествии "Бессмертного полка" в Белграде приняли участие около 3 тыс. человек. Впереди двигались несколько десятков сербских байкеров. Колонну возглавили посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича.

Акция сопровождалась русскими песнями военных лет и сербской песней времен Первой мировой войны "Тамо далеко". Вдоль улиц выстраивались зрители и случайные прохожие, которые снимали шествие на телефоны, многие плакали. Люди выглядывали из окон и залезали на крыши, чтобы увидеть праздничную колонну. Песни "День Победы" и "Катюша" исполнялись многотысячным хором, поскольку их хорошо знают в Сербии, а в перерывах над белградскими улицами гремело русское "Ура!"

Шествие завершилось в центре Белграда у здания бывшей королевской резиденции - Стари двор, где сейчас располагается Скупщина (городской совет) Белграда. В этом году впервые в подготовке акции официально приняла участие мэрия Белграда, а также организации "Фонд Александра Невского", Координационный совет российских соотечественников, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Сербии "Русский дом" и многие другие. На сцене выступили российские и сербские ветераны, представители городских властей, русского землячества в Сербии, сербские политики.

Музыкальные коллективы исполнили песню "День Победы" и песню "Смуглянка" в память о погибших артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Также перед зрителями выступили народная артистка РФ Лидия Музалева, ансамбль "Солнцеворот" из Вологды, знаменитая сербская певица Мерима Негомир, хор "Русского дома", студенты Белградского университета.

Возложение цветов

После завершения шествия у памятника Освободителям Белграда состоялось возложение венков и цветов к могилам красноармейцев. Цветы возложили посол России Александр Чепурин, представители дипломатического корпуса и российских организаций в Сербии. В церемонии приняли участие послы Белоруссии, Азербайджана и Украины.

Помимо Сербии праздничные мероприятия прошли также в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и Черногории.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".