День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Завершающийся праздник в Москве стал самым холодным с 1945 года, максимальная температура воздуха в столице во вторник составила всего плюс 3,9 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
"Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градусов, а самым холодным День Победы оказался в 1988 году, когда столбики термометров показали всего 6,5 градуса выше нуля", - уточнил представитель метеослужбы.
В последний раз дневная температура ниже 10 градусов в Москве 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса.
Вместе с тем, до рекорда для 9 мая еще далеко. Абсолютный минимум принадлежит 1918 году и составляет минус 5,6 градуса.