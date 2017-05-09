Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника

Общество
9 мая, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Максимальная температура воздуха в столице составила всего плюс 3,9 градуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Завершающийся праздник в Москве стал самым холодным с 1945 года, максимальная температура воздуха в столице во вторник составила всего плюс 3,9 градуса, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градусов, а самым холодным День Победы оказался в 1988 году, когда столбики термометров показали всего 6,5 градуса выше нуля", - уточнил представитель метеослужбы.

В последний раз дневная температура ниже 10 градусов в Москве 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса.

Вместе с тем, до рекорда для 9 мая еще далеко. Абсолютный минимум принадлежит 1918 году и составляет минус 5,6 градуса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
13
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
2
"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд, собрав 850 тыс. человек
3
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
4
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
7
День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника
Темы дня
Загрузка...
Реклама