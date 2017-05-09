СМИ: Wikipedia из-за блокировки в Турции обратилась с иском в Конституционный суд

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия Wikipedia обратилась во вторник с иском в Конституционный суд (КС) Турции в связи с блокировкой сайта на территории этой страны. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.
Обращение в КС было подано после того, как 5 мая суд Анкары отклонил предыдущий иск Wikipedia. Администрация последней, по информации газеты, ссылается на решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также самого КС о свободе слова. Блокировка всего сайта из-за одной статьи стала нарушением принципа пропорциональности, отметили в Wikipedia.
Доступ к электронной энциклопедии был заблокирована властями Турции 29 апреля. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что Wikipedia якобы очерняла имидж страны, в частности рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство энциклопедии ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации", однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.
В прошлом году на территории страны был прекращен доступ к сайту организации WikiLeaks после того, как она выложила в открытый доступ почти 300 тысяч электронных писем членов правящей в Турции Партии справедливости и развития.