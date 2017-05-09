На Кубе в День Победы отдали дань памяти погибшим советским воинам

ГАВАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Торжественная церемония, посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях кубинской столицы.

Цветы к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на острове Свободы, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств, руководители Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы и проживающие на острове российские соотечественники. Солдаты почетного караула установили шесть венков - от посольств РФ, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, РВС и Кубинского института дружбы народов. В церемонии принимал участие первый космонавт республики Арнальдо Тамайо Мендес - член советско-кубинского экипажа, совершившего полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38".

На площади перед мемориалом состоялась акция "Бессмертный полк". Она прошла на острове Свободы впервые.

Плечом к плечу

Посол России на Кубе Михаил Камынин рассказал, что карибская страна внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.

"И сегодня мы с Кубой по-прежнему идем плечом к плечу в борьбе за историческую правду, за мир, за человеческие ценности, за уважение к международному праву, против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, против терроризма и наркотрафика", - подчеркнул российский дипломат. Он также выразил благодарность Кубе за заботу о мемориале советского воина-интернационалиста. Четырнадцати кубинским предприятиям и организациям были торжественно вручены почетные грамоты за проведенную работу по реконструкции и обустройству монумента.

Представитель РВС бригадный генерал Альсибиадес Перес отметил, что подвиг мужчин и женщин, боровшихся с фашизмом, никогда не должен быть забыт. Он напомнил, что в рядах Красной армии в Великую Отечественную войну воевали три кубинца. Двое из них погибли на полях сражений - под Ленинградом и в Польше.

Церемония у мемориала завершилась проходом в парадном строю роты кубинского почетного караула.

Мемориал советского воина-итернационалиста

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию ВС СССР. Здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских ВС Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань памяти кубинского народа советским воинам.

День Победы на Кубе

В островной республике День Победы - большой праздник. Куба - одна из немногих стран Латинской Америки, отмечающих его на государственном уровне.

На острове Свободы в этом году прошла целая череда мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, 2 мая в расположенном недалеко от Гаваны Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи открылась фотовыставка под названием "Дорогами Победы", посвященная освободительной миссии Красной армии в Европе в 1944-1945 годах. В посольстве РФ в Гаване состоялся концерт, посвященный Дню Победы, на который были приглашены проживающие на Кубе молодые российские соотечественники.

В главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - 4 мая прозвучали песни о войне в исполнении студентов Гаванского университета, изучающих русский язык. В фойе открылась выставка "Этапы Великой Победы". А 6 мая в кубинской столице прошел "Марафон дружбы", в котором приняли участие около 400 человек.