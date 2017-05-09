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Мэр Риги поздравил горожан с Днем Победы

Общество
9 мая, 22:22 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

По словам Нила Ушакова, правящие власти Латвии продолжают стравливать между собой жителей страны - латышей и нелатышей

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РИГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Мэр латвийской столицы Нил Ушаков поздравил рижан с 9 мая. День Победы был, есть и будет одним из самых важных дней в календаре, сказал он, обращаясь к собравшимся на праздничные мероприятия около памятника Советским воинам-освободителям города.

"Десятки тысяч рижан и гостей города пришли сегодня возложить цветы к памятнику Освободителям. Рига второй день продолжает чтить память погибших в самой страшной войне в истории человечества. И Рига продолжает отмечать День Победы над нацизмом и говорить спасибо ветеранам", - отметил он.

По его словам, правящие власти Латвии, где 8 мая отмечается День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, а 9 мая не является официальным праздником, продолжают стравливать между собой жителей страны - латышей и нелатышей. "Ни у одного человека в этом мире нет ни малейшего сомнения, что победу над нацизмом необходимо праздновать. Наша цивилизация выжила только и исключительно благодаря тому, что нацисты проиграли в той войне", - сказал он.

"И те, кто пытается упрекнуть нас в праздновании именно 9 мая, - лицемеры. Не может быть никакой принципиальной разницы праздновать крушение нацизма 8 или 9 мая, потому что все мы очень хорошо понимаем значение этого события, которое неоспоримо", - добавил столичный градоначальник.

Верность семейным традициям

Ушаков подчеркнул, что празднование Дня Победы 9 мая для него - семейная традиция. "Для меня и для моей семьи именно 9 мая было, есть и будет одним из самых важных дней в календаре. Как и для каждого из нас, кто собрался сегодня здесь", - подчеркнул он.

Со слов Ушакова, День Победы является уникальным праздником в Латвии и в Риге, который собирает больше людей, чем любое другое официальное мероприятие. "9 мая в Риге к памятнику приходят сразу по три-четыре поколения рижан: и самые пожилые, те, кто сами или воевали, или просто видели войну, а также их дети, внуки и правнуки", - указал он.

Завершения выступление, мэр Риги поздравил горожан с праздником: "Я хочу пожелать нашему городу, чтобы мы никогда больше не сталкивались с ужасами войны. И я хочу поздравить вас с Днем Победы! С праздником, Рига!"

Празднование Дня Победы в Риге продолжилось большим выступлением российской рок-группы "Чайф". Закроет вечер традиционный красочный салют.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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