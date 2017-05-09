Болгария торжественно отметила 72-ю годовщину Победы

СОФИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария отметила 72-ю годовщину победы во Второй мировой войне. В акции "Бессмертный полк", которая прошла в 37 городах страны, и других торжественных мероприятиях приняло участие более 20 тыс. человек.

В болгарской столице праздник начался утром с церемонии возложения венков и цветов в память погибших во Второй мировой войны к Памятнику неизвестному солдату, в ней участвовал президент Болгарии Румен Радев. Глава государства лично поздравил участников акции "Бессмертный полк", пообщался и сфотографировался с ветеранами. Отвечая на вопрос ТАСС, он подчеркнул, что без Дня Победы сегодняшней Европы, вероятно, не существовало бы, а также отметил, что миллионы людей отдали свои жизни во имя Победы.

"Осуждение нацизма и фашизма в послевоенной Европе было абсолютным даже тогда, когда Европа была разделена железным занавесом. Сегодняшняя дата должна подтверждать это общее согласие, не должно быть индульгенций на преступления фашизма, не должно быть исторической ревизии событий Второй мировой войны", - подчеркнул президент Болгарии.

Радев поздравил российского коллегу Владимира Путина и весь российский народ с Днем Победы."Трудно представить, как бы выглядел наш мир без исторической победы, которая была достигнута 72 года назад. Достигнута решительным вкладом смелых мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за освобождение мира от нацизма", - заявил Радев.

В своем письме президент Болгарии пожелал гражданам России благополучия и процветания, отмечает пресс- секретариат главы государства.

Победа - наш общий праздник

Торжественный марш "Бессмертного полка" прошел до памятника Советской армии, где в церемонии возложения венков и цветов приняли участие российские дипломаты, главы других дипломатических миссий, видные болгарские политические и общественные деятели, сотни горожан.

"Сегодняшний день - наш общий праздник. 140 лет назад мы сражались за освобождение Болгарии от османского ига, а в Великой Отечественной войне болгары сражались с россиянами за свободу Европы, - подчеркнул посол России в Болгарии Анатолий Макаров. Российский дипломат отметил, что сегодня многие пытаются забыть уроки войны и нацизм снова поднимает голову. "Эти факты укрепляют нашу решимость противодействовать любой попытке возрождения нацизма и фальсификации результатов Второй мировой войны", - указал посол России.

К подножию величественного монумента были поднесены венки от более 100 болгарских государственных и общественных организаций. Были исполнены гимны Болгарии и России, песни Победы. Дети выпустили в небо живой символ мира - белых голубей. Праздничный концерт военной песни был организован у Дома Москвы в Софии.

В Пловдиве, несмотря на проливной дождь и сильный ветер, возложить цветы к знаменитому памятнику Алёше собрались сотни человек. Специально для них была организована полевая кухня - гречневая каша с тушенкой, черный хлеб с салом и "наркомовские 100 грамм" пользовались большой популярностью.

Вечером в Российском культурно-информационном центре литературно-музыкальную композицию на стихи Константина Симонова и Александра Твардовского представил народный артист России Сергей Никоненко. Зрители стоя приветствовали популярного актера.

"Замечательно чувствую себя в Болгарии на празднике Дня Победы. Ведь это праздник единения, праздник всех добрых людей, которые хотят мира, - рассказал Никоненко корр. ТАСС. - Сегодня праздник памяти о людях, которые добились Победы, борясь со злом. Я прошел по Софии вместе с другими участниками "Бессмертного полка" с портретом своего отца, который водил легендарную ракетную установку "Катюшу" до 1943 года, и был восхищен атмосферой праздника. Память о Победе будет жить вечно".