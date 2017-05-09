Над Санкт-Петербургом прогремели залпы традиционного салюта Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Тридцать залпов традиционного салюта с пляжа Петропавловской крепости завершили празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Посмотреть салют, особенно эффектный на ясном вечернем небе в преддверии сезона "белых ночей", пришли в центр города тысячи людей, которые наблюдали за зрелищем не только с мостов и набережных, но и с воды - акваторию Невы заполнило множество прогулочных судов.

"Каждый залп традиционно имеет особое предназначение, - рассказали ТАСС в администрации города. - Первый залп был дан в честь 72-й годовщины Победы, второй в честь здравствующих ветеранов войны". Залпы салюта Победы выполнил салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, в нем были задействованы 85-миллиметровые орудия, выпустившие 360 холостых зарядов. Три залпа салюта Победы были посвящены битве за Ленинград, одному из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны: пятый залп был дан в честь жителей блокадного города, шестой - в честь города-героя, седьмой - в честь его защитников.

Первый салют Победы был дан в Ленинграде 9 мая 1945 года, а самым знаменитым стал салют, данный 27 января 1944-го, ознаменовавший полное снятие блокады города.

Празднование Дня Победы в Петербурге всегда проходит при большом стечении людей. По оценкам петербургского ГУ МВД, в Санкт-Петербурге около 25 тысяч человек пришли утром посмотреть парад войск Западного военного округа на Дворцовой площади и более 700 тысяч прошли в строю "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. В Ленинградской области в шествиях "Бессмертного полка" и других праздничных событиях приняли участие около 150 тысяч человек. По данным полиции, все празднования прошли без нарушений общественного порядка.