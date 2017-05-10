Вице-президент США представил публике своего кролика по кличке Марлон Бандо

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник продемонстрировал общественности своего домашнего питомца - кролика по кличке Марлон Бандо. Знакомство публики с домашним животным семьи Пенса прошло во время встречи с семьями военнослужащих, на которой также присутствовала его супруга Карен.
"Знакомьтесь, это Марлон Бандо, и у Марлона есть свой собственный аккаунт в Instagram, - с улыбкой сказал Пенс. - Мы называем его BOTUS (сокращение от Bunny of the United States; Кролик Соединенных Штатов - прим. ТАСС)". "Марлон довольно известный парень, поскольку он первый кролик, путешествовавший на Борту номер два (Air Force Two, самолет вице-президента США - прим. ТАСС)", - добавил политик.
At the end of a long day spent making America great again, I love watching tv with my family. My new favorite show is #ThisIsUs - what's yours?!
После этого он рассказал присутствовавшим на мероприятии супругам и детям военнослужащих о том, как питомец проживает в доме семьи Пенсов, а также что Марлон Бандо остался у них после того, как дочь снимала в школе фильм, в котором центральную роль играло это животное.
Кролик контрастной бело-черной окраски назван в честь известного американского актера Марлона Брандо, однако фамилия питомца изменена, чтобы она ассоциировалась с английским словом bunny ("кролик" - прим. ТАСС). Официальная страница любимца семьи Пенсов в соцсети Instagram была создана в январе, сейчас у нее 6,7 тыс. подписчиков.