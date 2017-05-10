Российские и французские ветераны стали почетными гостями на приеме в Париже

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Российские и французские ветераны, сенаторы и депутаты парламента Франции, видные общественные деятели стали почетными гостями на приеме в посольстве РФ в Париже в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Он был устроен вечером 9 мая от имени послов стран Содружества Независимых Государств.

От имени стран СНГ

С праздником Победы участников приема поздравили главы аккредитованных в Париже дипломатических миссий России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Эта наш общий праздник", - сказал ТАСС бывший министр обороны Франции Жан-Пьер Шевенман.

В зале торжеств российского посольства гости ознакомились с выставкой плакатов военной эпохи из знаменитой серии "Окна ТАСС", в создании которой участвовали известные художники и поэты.

Руководитель прибывшей в Париж группы российских ветеранов войны и труда Николай Паничев подчеркнул, что во Франции делегации был оказан "исключительно сердечный прием". "Мы были приглашены 8 мая на официальную церемонию на площади Шарля де Голля, - отметил он. - После ее окончания нас вместе с французскими ветеранами Сопротивления приветствовали завершающий свои полномочия во главе республики Франсуа Олланд и избранный президент Эмманюэль Макрон".

Вместе с "Бессмертным полком"

Паничев подчеркнул, что с огромным волнением участвовал накануне в шествии "Бессмертного полка" по историческим улицам Парижа. Одна из площадей французской столицы названа в честь героических защитников Сталинграда. Во Франции признают, что победа Красной Армии под Сталинградом дала "мощный импульс освободительной борьбе французских патриотов". Массовые шествия в годовщину разгрома фашизма состоялись также в Страсбурге, Меце, Марселе, Монпелье, Ницце, Безье.

В колоннах "Бессмертного полка" вспоминали также и французских участников антифашистской борьбы - летчиков авиаполка "Нормандия - Неман". "Название легендарной авиачасти - это настоящий пароль дружбы между нашими странами", - отметил посол РФ во Франции Александр Орлов. В истории французских Вооруженных сил этот полк, сражавшийся в годы Второй мировой войны плечом к плечу с советскими летчиками против общего врага, удостоен наибольшего числа боевых наград.

75 лет "Нормандии-Неман"

На счету авиаторов более пяти тыс. боевых вылетов. В боях погибли более половины из 96 летчиков французского авиаполка. Четверо стали Героями Советского Союза. Вскоре после Дня Победы полк вернулся во Францию на самолетах, подаренных советским верховным командованием.

Посол напомнил, что этой осенью исполнится 75 лет с момента создания легендарной авиачасти и ее прибытия в Россию в ноябре 1942 года. В парижском аэропорту в Ле-Бурже установлен памятник, посвященный героям "Нормандии-Неман". В церемонии его открытия в 2006 году участвовали президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак.