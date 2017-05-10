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Автопробег по Флориде в честь Дня Победы завершился в Майами

Общество
10 мая, 5:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В городе состоялась акция "Бессмертный полк"

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НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Автопробег "Эстафета памяти-2017" по американскому штату Флорида в честь Дня Победы завершился во вторник в Майами, в городе состоялась акция "Бессмертный полк". Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Мы добрались до Майами, в городе в 18 часов, в рабочий день, пришли на "Бессмертный полк" более 300 человек", - указал один из организаторов - директор Русского центра Орландо Михаил Фарфел. Как он уточнил, вечером в Майами состоялся концерт, в котором приняли участие ученики русских школ города. Они, в частности, исполнили песни военных лет. На мероприятие пришли 19 ветеранов Великой Отечественной войны из стран бывшего СССР.

Анна Кирьякова, президент Русско-американского общественного центра Флориды, который был главным организатором пробега, сообщила, что автоколонна преодолела в общей сложности около 2 тыс. км. Участники акции выдвинулись 5 мая из Орландо, они побывали в Сент-Питерсберге, Ларго, Таллахасси, Джексонвилле и Палм-Косте. В этих городах они раздавали георгиевские ленточки.

"Самая важная вещь, которая произошла за время пробега, это то, что в Таллахасси, столице штата, мэр города направил официальное обращение русскоязычной общине Флориды ко Дню Победы", - указала Кирьякова. По ее словам, таким образом местные власти признали, что День Победы следует отмечать во Флориде. Как подчеркнула президент центра, "сделать такое обращение в свете антироссийской истерии (в США - прим. ТАСС) - это дорогого стоит".

Данное приветственное обращение, как уточнила Кирьякова, было зачитано после состоявшегося в Таллахасси в воскресенье шествия "Бессмертного полка". В этом городе участники автопробега возложили венки к мемориалу, посвященному Второй мировой войне. Кирьякова также выразила уверенность в том, что в настоящее время крепнут связи между Таллахасси и его городом-побратимом в России - Краснодаром.

Русско-американский общественный центр Флориды в 2015 году провел продолжавшийся около недели автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию встречи советских и американских войск на Эльбе. Автомобильная колонна тогда преодолела путь примерно в 3,2 тыс. км, проследовав, в частности, через штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Вирджиния, а также столичный округ Колумбия. Русский центр Орландо входит в состав Русско-американского общественного центра Флориды.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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