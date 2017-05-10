Удаленные маяки и пункты наблюдения ТОФ в северный завоз получат более 10 тыс. тонн грузов

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 10 тыс. тонн горючего и продовольствия доставят на 30 удаленных маяков и пунктов наблюдения, в том числе в арктической зоне, во время северного завоза, который начинается на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщил в среду ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Во второй декаде мая на Тихоокеанском флоте начинается северный завоз, который продлится до 1 октября 2017 года. Всего на 30 маяков и пунктов наблюдения в труднодоступных районах Японского и Охотского морей, Курильские острова, о. Беринга, Анадырь и Магадан планируется доставить более 10 тысяч тонн ГСМ, угля, дров и продовольствия", - сообщил Матвеев.

Он добавил, что во время северного завоза планируется полностью обеспечить горюче-смазочными материалами, продуктами питания и грузами различного назначения отдаленные точки Курильских островов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, а также арктические пункты базирования, развернутые на острове Врангеля и мысе Шмидта.