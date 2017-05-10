Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Удаленные маяки и пункты наблюдения ТОФ в северный завоз получат более 10 тыс. тонн грузов

Общество
10 мая, 8:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

В труднодоступные районы Японского и Охотского морей, Курильские острова, о. Беринга, Анадырь и Магадан планируется доставить горюче-смазочные материалы, уголь, дрова и продовольствие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 10 тыс. тонн горючего и продовольствия доставят на 30 удаленных маяков и пунктов наблюдения, в том числе в арктической зоне, во время северного завоза, который начинается на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщил в среду ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Во второй декаде мая на Тихоокеанском флоте начинается северный завоз, который продлится до 1 октября 2017 года. Всего на 30 маяков и пунктов наблюдения в труднодоступных районах Японского и Охотского морей, Курильские острова, о. Беринга, Анадырь и Магадан планируется доставить более 10 тысяч тонн ГСМ, угля, дров и продовольствия", - сообщил Матвеев.

Он добавил, что во время северного завоза планируется полностью обеспечить горюче-смазочными материалами, продуктами питания и грузами различного назначения отдаленные точки Курильских островов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, а также арктические пункты базирования, развернутые на острове Врангеля и мысе Шмидта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
2
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
3
Эксперт: увольнение Коми стало гротескным злоупотреблением властью и напоминает Уотергейт
4
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
5
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
6
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
7
РФ считает действия ЕБРР в отношении нее дискриминацией по национальному признаку
Темы дня
Загрузка...
Реклама