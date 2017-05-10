Нижняя палата парламента Казахстана одобрила соглашение с РФ об авиационном поиске

АСТАНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил проект закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания". Соглашение было достигнуто в Астане 15 октября 2015 года. Оно регулирует вопросы организации и выполнения поисково-спасательных операций воздушных судов.

"Соглашение направлено на сотрудничество между поисково- спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей воздушных судов, которые терпят бедствие, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации", - сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

Законопроект определяет нормативную основу проведения совместных поисково-спасательных операций. Согласно документу, каждая сторона обеспечивает в своем районе поиска и спасания наличие авиационных поисково-спасательных служб, которые осуществляют круглосуточное дежурство.

"Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии, право одной стороны о запросе помощи другой стороны в проведении поисково-спасательных операций", - пояснил Касымбек. По его словам, соглашение "создает правовую основу для проведения совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, а также обмена информацией и опытом".

Предусмотрено, что расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности, каждая сторона несет самостоятельно.

Согласно законотворческой процедуре, после одобрения мажилисом законопроект направляется на рассмотрение в верхнюю палату парламента.