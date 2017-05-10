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Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы

Общество
10 мая, 9:28 дата обновления: 10 мая, 10:12 UTC+3

Правительству необходимо до 1 октября текущего года утвердить перечень показателей реализации Стратегии, а также план ее реализации

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, необходимо обеспечить использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, а также обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры РФ, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

Правительству необходимо до 1 октября текущего года утвердить перечень показателей реализации Стратегии, а также план ее реализации.

Как следует из положений Стратегии, необходимо обеспечить формирование национальной электронной библиотеки и иных государственных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов РФ. Кроме того, необходимо "создать условия для популяризации русской культуры и науки за рубежом, в том числе для противодействия попыткам искажения и фальсификации исторических и других фактов".

Также, согласно Стратегии, необходимо "совершенствовать механизмы законодательного регулирования деятельности средств массовой информации", а также создать российское общесистемное и прикладное программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и пользовательские устройства для широкого использования гражданами, субъектами предпринимательства, государственными органами, в том числе на основа обработки больших объемов данных и применения облачных технологий.

Для эффективного управления сетями связи, необходимо "создать централизованную систему мониторинга и управления сетью электросвязи РФ".

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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