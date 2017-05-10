Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РФ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности при проведении в РФ Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года..., а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.", - говорится в указе.

Из указа следует, что все массовые акции во время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. Кроме того, в субъектах РФ, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ. Контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.