Путин поручил правительству утвердить план по возрождению и развитию народных промыслов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

"Правительству РФ... разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий для увеличения осуществляемых отдельными видами юридических лиц закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, который опубликован сегодня на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину поручено разработать использование изделий народных промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей. Дорожная карта также должна обеспечивать "развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов". Срок ее разработки и утверждения - 31 августа 2017 года.

На встрече с предпринимателями Новгородской области Путин пообещал ускорить работу по введению квот в рамках госзакупок для предприятий, которые занимаются народными промыслами. "Безусловно, это то, что требует поддержки со стороны государства, без нее народные промыслы просто прекратят свое существование в современном мире. Это часть нашего культурного кода", - сказал тогда президент.