Видеокамеры для ЕГЭ установят в труднодоступных арктических поселках ЯНАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Семь труднодоступных поселков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оснастят видеокамерами для онлайн-трансляции единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"В ЯНАО отдаленные пункты приема ЕГЭ станут доступны для пользователей портала "Смотри ЕГЭ". В настоящее время компанией завершается установка спутникового оборудования в семи труднодоступных поселках арктического региона: Самбурге, Тольке, Кутопьюгане, Антипаюте, Гыде, Овгорте, Сеяхе. Средства для установки оборудования в отдаленных школах Пуровского, Красноселькупского, Надымского, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского района выделены в рамках региональной программы", - уточнили в пресс-службе.
Планируется, что 98% пунктов приема экзамена в ЯНАО буду оснащены видеонаблюдением. "В прошлом году нам удалось обеспечить охват онлайн-видеонаблюдением на уровне 93%, в этом году планируем выйти на показатель 98%. Увеличение происходит за счет пунктов с небольшим количеством участников. В данных населенных пунктах отсутствуют устойчивые интернет-каналы, поэтому проблема обеспечения и трансляции решается за счет установки спутникового оборудования", - цитирует пресс-служба первого заместителя директора департамента образования Ямала Сергея Бойченко.
По данным пресс-службы, без видеонаблюдения останутся два пункта приема ЕГЭ, в которых буду сдавать экзамен четыре выпускника. Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдет с 29 мая по 1 июля.