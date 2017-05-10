Видеокамеры для ЕГЭ установят в труднодоступных арктических поселках ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Семь труднодоступных поселков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оснастят видеокамерами для онлайн-трансляции единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В ЯНАО отдаленные пункты приема ЕГЭ станут доступны для пользователей портала "Смотри ЕГЭ". В настоящее время компанией завершается установка спутникового оборудования в семи труднодоступных поселках арктического региона: Самбурге, Тольке, Кутопьюгане, Антипаюте, Гыде, Овгорте, Сеяхе. Средства для установки оборудования в отдаленных школах Пуровского, Красноселькупского, Надымского, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского района выделены в рамках региональной программы", - уточнили в пресс-службе.

Планируется, что 98% пунктов приема экзамена в ЯНАО буду оснащены видеонаблюдением. "В прошлом году нам удалось обеспечить охват онлайн-видеонаблюдением на уровне 93%, в этом году планируем выйти на показатель 98%. Увеличение происходит за счет пунктов с небольшим количеством участников. В данных населенных пунктах отсутствуют устойчивые интернет-каналы, поэтому проблема обеспечения и трансляции решается за счет установки спутникового оборудования", - цитирует пресс-служба первого заместителя директора департамента образования Ямала Сергея Бойченко.

По данным пресс-службы, без видеонаблюдения останутся два пункта приема ЕГЭ, в которых буду сдавать экзамен четыре выпускника. Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдет с 29 мая по 1 июля.