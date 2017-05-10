Укрепления времен ВОВ на Новой Земле станут памятником историко-культурного наследия

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Оборонительные укрепления на мысе Желания архипелага Новая Земля станут памятником историко-культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в национальном парке "Русская Арктика".

"Фортификация на Крайнем Севере, в Арктике - это уникальное явление, - сказал ТАСС ведущий научный сотрудник парка Евгений Ермолов. - Будем работать по расширению списка объектов, которые будут поставлены на государственную охрану. Выявлено их всего 58".

Это дзоты, доты, огневые позиции, которые опоясывают весь мыс. По мнению историков, скорее всего, они появились после 25 августа 1942 года, когда к метеостанции "Мыс Желания" подошла немецкая подлодка и открыла огонь. Были разрушены метеодом, библиотека, архив, где сгорели данные метеонаблюдений за предыдущие годы. К счастью, полярникам удалось спастись.

"Это, конечно, военного периода сооружения. Опять же по патине, по обветриванию, древесине, которая там находится, по мху, который есть в подковообразных огневых точках, а там образуется микроклимат, и в них очень хорошо растет мох, можно сказать, что это очень старые вещи, им не 2 и не 3-4 десятка лет, мох растет очень медленно", - сказал Ермолов. Сейчас к памятникам историко-культурного наследия относятся 17, это, согласно постановлению правительства Архангельской области, выявленные объекты. Вновь выявленные сооружения также планируется поставить на государственную охрану.

"Это многоступенчатая процедура, необходимо, чтобы кто-то распознал в объекте его историческую ценность и выступил с инициативой (в данном случае - национальный парк - ред.). Далее объект проходит государственную историко-культурную экспертизу, которую проводит аттестованный эксперт, далее на основании этой экспертизы региональный орган власти включает объект в список выявленных объектов историко- культурного наследия и ставит на госохрану. Затем в федеральном Минкульте проводят экспертизу и определяют статус значения объекта (региональный, федеральный, международный), и включают объект в единый реестр памятников истории и культуры", - пояснил Ермолов.

Историк не исключил, что число обнаруженных оборонительных сооружений увеличится в будущем сезоне, когда работа по их изучению на месте будет продолжена.

Оборонительные сооружения предполагается показывать и туристам.

На мыс Желания они могут попасть в ходе круизных рейсов по Северному морскому пути.

"Все же очень хочется, чтобы не только медведи и сотрудники национального парка "Русская Арктика" были посетителями комплекса, но и туристы из России и других стран. Мне кажется, такой контраст - арктическая природа и военные сооружения - будет вызывать неизменный интерес", - сказал сотрудник парка Александр Лябзин.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.