Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Москве на Пречистенке клад времен Ивана Грозного, десять серебряных монет были спрятаны внутри шахматной фигуры слона. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны десять серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма - пять копеек", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что фигура была найдена во время строительных работ в рамках благоустройства по программе "Моя улица". Находку датируют серединой XVI века, одна из монет была отчеканена на монетном дворе в Твери, а остальные девять - в Москве.

"Если в каждой фигуре (из шахматного набора - прим. ТАСС) была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек", - уточнил Емельянов, добавив, что другие фигуры не были обнаружены.