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В праздновании Дня Победы в Риге приняли участие свыше 120 тыс. человек

Общество
10 мая, 11:51 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Торжества прошли без инцидентов и чрезвычайных ситуаций

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РИГА, 10 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Свыше 120 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 8 и 9 мая около памятника в Риге Советским воинам-освободителям. Об этом  ТАСС сообщил председатель правления латвийской общественной организации "9мая.лв" (9may.lv) Вадим Баранник.

"В этом году в двухдневных праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы приняли участие порядка 120-130 тыс. человек. Это чуть меньше, чем в прошлом году, и связано с аномально холодной погодой, которая в эти дни установилась в Риге", - указал он.

По его словам, торжества прошли спокойно, без инцидентов и чрезвычайных ситуаций. "Согласно данным полиции, было составлено 11 протоколов об административном нарушении, и это меньше, чем в прошлом году. Это очень хороший показатель, особенно учитывая то, сколько людей пришли к памятнику отметить День Победы", - сказал Баранник.

На протяжении двух дней около памятника Советским воинам-освободителям проходил праздничный концерт-марафон, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие свыше 500 артистов. Главным гостем мероприятия стала российская группа "Чайф". Во вторник цветы и венки к монументу возложили депутаты парламента и Рижской думы, представители посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, представители общественных организаций и ветераны, а возглавил церемонию мэр города Нил Ушаков.

Кроме того, в этот день состоялась памятная акция "Бессмертный полк". Свыше 6 тыс. человек с портретами членов своих семей, которые воевали против гитлеровской Германии, прошли по улицам к монументу. Завершился праздник красочным салютом.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить ветеранов.

 

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