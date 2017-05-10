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На месте лагеря смерти в Собиборе началось создание музейного комплекса

Общество
10 мая, 11:53 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Cтроительство музея в Собиборе и других объектов мемориального комплекса должно завершиться в 2018 году к 75-й годовщине восстания узников

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ВАРШАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Строительство мемориального комплекса на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Собиборе началось на востоке Польши с процедуры покрытия мест захоронений защитным материалом. Об этом  ТАСС сообщила пресс-секретарь музея "Майданек" Агнешка Ковальчик-Новак.

"Мы начали работать над первым этапом строительства, которое заключается в покрытии специальным геоволокном так называемой поляны могил. Позднее это место будет дополнительно покрыто белым камнем", - сказала она, заверив, что все работы осуществляются в соответствии с утвержденным планом.

"В текущем месяце мы также планируем огласить тендер на строительство здания музея", - добавила Ковальчик-Новак. По ее словам, создатели мемориального комплекса рассчитывают, что к концу этого года здание уже будет подведено под крышу.

Согласно имеющейся информации, строительство музея в Собиборе и других объектов мемориального комплекса должно завершиться в 2018 году к 75-й годовщине возглавленного советским офицером Александром Печерским восстания узников. Однако удастся ли соблюсти эти сроки пока неизвестно.

Проект комплекса

В рамках уже утвержденного проекта создания нового места памяти предполагается построить небольшой музей, площадью около 700 кв. метров. Он станет информационным центром, в котором будет представлена общая история лагеря. Здание планируется построить из светлого материала, имитирующего дерево. Из панорамных окон будет открываться вид на территорию лагеря, где в 1943 году началось восстание узников, а также лес, куда бежали заключенные.

Вблизи здания посетители смогут увидеть также участок железной дороги, которая заканчивалась в этом месте тупиком, позволяя сохранять происходившее в лагере в тайне. Доступна будет также площадь, где нацисты производили селекцию заключенных. В это место будет перенесен памятник узницы, прижимающей к себе ребенка, который был установлен в Собиборе ранее.

Вдоль "Дороги вознесения", по которой узников вели в газовые камеры, должна пройти высокая стена, которая частично оградит территорию с массовыми захоронениями вокруг нынешнего "Кургана памяти", превратив ее в "зону усопших", покрытую белым камнем. Отдельно планируется оградить место, где в ходе археологических раскопок был обнаружен фундамент газовых камер.

Одновременно со строительными работами будет начата концептуальная проработка наполнения постоянной экспозиции, а также создан рабочий орган, в который вошли бы историки из государств - членов оргкомитета и заинтересованных стран. Пояснительные надписи к экспонатам будут на двух языках - польском и английском, а также, возможно, на иврите. Перевод на другие языки, в том числе русский, будет доступен через систему аудиогидов.

История и память

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено по разным данным от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. Сразу после побега узников фашисты сравняли лагерь с землей, вспахали поля и засадили их картошкой и капустой. По окончании войны польские власти установили в этом месте памятник, представляющий собой образ матери, которая прижимает к себе дитя, насыпали курган и установили каменный обелиск, символизировавший газовую камеру.

Инициатива создания нового музея и места памяти на территории бывшего нацистского лагеря смерти в Собиборе была выдвинута несколько лет назад правительством Нидерландов. Импульсом послужила активная позиция местной еврейской диаспоры по увековечиванию памяти голландских граждан, погибших в Собиборе в 1942-1943 гг. Проект призван привлечь внимание мировой общественности к бывшему лагерю, информация о котором не так распространена в сравнении с Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

В 2011 году Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия, граждан которых больше всего погибло в собиборском лагере, заключили меморандум о взаимопонимании. В 2014 году Польша официально пригласила российскую сторону принять участие в проекте, получив утвердительный ответ. Оргкомитет принял решение включить Россию в состав участников, однако документально это пока никак не было закреплено.

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