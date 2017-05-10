Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Идея введения налога на малодетность ошибочная, вредная и направлена на дискриминацию части россиян. Такое мнение высказала журналистам член Совфеда, председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

В среду стало известно, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. Проект документа имеется в распоряжении газеты "Известия".

"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь - введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По мнению сенатора, акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий.

"Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность - это 1-2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах - это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы!" - подчеркнула Мизулина.