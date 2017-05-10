Пресс-конференция "Золотое кольцо России - 50 лет!"

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная празднованию 50-летия туристического маршрута "Золотое кольцо". Об истории легендарного туристического маршрута, программе мероприятий и географии юбилейных концертов расскажут заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, художественный руководитель программы "Золотое кольцо России - 50 лет!" Татьяна Рогозина, организатор серии праздничных мероприятий, генеральный директор Агентства по международным проектам в области культуры, образования и спорта Ирина Гурницкая, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров, генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров и партнер проекта Екатерина Диброва.
Серия мероприятий в честь 50-летия "Золотого кольца" открывается 10 мая в ЦВЗ "Манеж" благотворительным вечером и аукционом, 11 и 12 мая пройдет масштабная выставка, посвященная древнейшим русским городам, а с 20 по 28 мая по всему маршруту "Золотого кольца" отправится автомотопробег.