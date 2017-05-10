В Австрии 22 июня откроют обелиск в память о советских военнопленных

ВЕНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Памятник советским военнопленным времен Великой Отечественной войны будет установлен на Центральном кладбище Вены 22 июня этого года по инициативе Российского военно-исторического общества и при поддержке МИД РФ и МВД Австрии. Об этом сообщила ТАСС президент научно-исследовательского центра изучения австрийско-российских отношений в области культуры и истории "Память" Юлия Эггер.

"Обелиск памяти 183 советских военнопленных будет установлен на Центральном кладбище Вены 22 июня. Все они были захоронены у ворот №10 кладбища, - рассказала собеседница агентства. - До настоящего времени на этом месте была обычная лужайка, которую сровняли с землей в послевоенные годы".

"В 1980 году в результате подкопа у ворот №10 кладбища было установлено, что останки советских военнопленных действительно находятся на этом месте. Документы об этом захоронении хранятся в земельном архиве Вены", - рассказала руководитель центра "Память". При этом в МВД Австрии подтвердили нахождение на этом месте захоронения после предоставленных документов. Были также найдены все имена военнопленных, похороненных на этом месте с 1941 по 1945 год, найдены четыре семьи родственников.

По словам Эггер, "инициатива установки обелиска принадлежит Российскому военно-историческому обществу, а установка памятника будет произведена при поддержке Министерства иностранных дел России и Министерства внутренних дел Австрии".

На Центральном кладбище Вены захоронены великие музыканты, политики и актеры. Здесь же есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. В то же время место захоронения советских военнопленных у десятых ворот этого некрополя, которые погибли или скончались от различных болезней, было долгое время забыто, следовательно могил на нем нет и место со временем сровнялось с землей. Сотрудники общества "Память" после обработки многочисленных документов из различных архивов установили, что здесь находятся останки советских граждан, центр установил имена всех погибших и разыскивает их родственников.

По информации центра "Память", в Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и странами - союзниками антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобританией и Францией - Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией.