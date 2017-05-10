Рогозин возглавил оргкомитет празднования 75-летия победы в Сталинградской битве

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Распоряжение правительства РФ об утверждении состава оргкомитета опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании данного юбилея, "учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события".
Всего в состав оргкомитета вошли 27 человек во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Его заместителем в этом оргкомитете стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Также в работе структуры будут принимать участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ряд заместителей федеральных министров и другие чиновники, а также представители волонтерских, поисковых и других общественных организаций, ученые и руководители предприятий.
Оборонительная операция на Волге началась 17 июля 1942 года. За 125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.
Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии. 2 февраля 1943 года после уничтожения остатков окруженной группировки битва была окончена. В Сталинградском котле враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Было уничтожено около 3,5 тыс. вражеских танков и штурмовых орудий, свыше 10 тыс. артиллерийских стволов и минометов, до 3 тыс. боевых и транспортных самолетов.
Потери советских войск достигли 480 тыс. человек, более 500 тыс. получили ранения.