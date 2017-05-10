Президент Молдавии назвал честью участие в Параде Победы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал честью участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в среду на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Для меня было большой честью вчера представлять Республику Молдова на параде Победы, - сказал он. - Сотни тысяч моих сограждан, которые работают в России, и миллионы дома с гордостью восприняли тот факт, что президент Республики Молдова впервые за 15 лет принял приглашение и участвовал в параде Победы".

Додон указал, что Победа в Великой Отечественной войне стала достоянием всего советского народа. "Были и есть попытки что-то интерпретировать и поменять, - отметил он. - Но могу заверить, что в нашей стране, в Молдове, всегда будут помнить и чтить память наших героев и будут праздновать День Победы".

Президент Молдавии добавил, что в прошедшей в Кишиневе акции "Бессмертный полк" приняли участие около 70 тыс. человек. "Это показывает, что память жива", - подчеркнул Додон.