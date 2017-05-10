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Президент Молдавии назвал честью участие в Параде Победы

Общество
10 мая, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Игорь Додон подчеркнул, что в Молдавии всегда будут помнить и чтить память наших героев и будут праздновать День Победы

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал честью участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в среду на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Для меня было большой честью вчера представлять Республику Молдова на параде Победы, - сказал он. - Сотни тысяч моих сограждан, которые работают в России, и миллионы дома с гордостью восприняли тот факт, что президент Республики Молдова впервые за 15 лет принял приглашение и участвовал в параде Победы".

Додон указал, что Победа в Великой Отечественной войне стала достоянием всего советского народа. "Были и есть попытки что-то интерпретировать и поменять, - отметил он. - Но могу заверить, что в нашей стране, в Молдове, всегда будут помнить и чтить память наших героев и будут праздновать День Победы".

Президент Молдавии добавил, что в прошедшей в Кишиневе акции "Бессмертный полк" приняли участие около 70 тыс. человек. "Это показывает, что память жива", - подчеркнул Додон.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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Додон, Игорь
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