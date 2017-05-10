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Доступ к мощам Николая Чудотворца будет открыт с 22 мая в храме Христа Спасителя

Общество
10 мая, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Мощи будут находиться в столице до 12 июля

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Верующие смогут поклониться мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве с 22 мая по 12 июля, сообщает пресс-служба общецерковных мероприятий Московского патриархата.

До этого мощи святого никогда не покидали город Бари (Италия), где хранятся 930 лет.

"С 22 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут доступны для паломников в храме Христа Спасителя. Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 12:00 до 21:00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Договоренность о принесении мощей была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в Римско-Католической церкви и Православной церкви, но и во всем христианском мире.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя 21 мая 2017 года, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге. Храм, в который смогут прийти верующие в северной столице, пока не назван.

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