Назарбаев подписал закон об усилении контроля за безопасностью полетов в Казахстане

РЖД предлагают создать электронную биржу вагонов для транзитных перевозокЭкономика и бизнес 10 мая, 14:59
Все билеты на матч чемпионата мира по хоккею Россия - США проданыСпорт 10 мая, 14:57
Песков: решение Трампа уволить главу ФБР не должно повлиять на отношения РФ и СШАПолитика 10 мая, 14:53
Арташес Сивков: малый бизнес переходит на agile-мышлениеКорпорация МСП 10 мая, 14:49
Лавров и Трамп обсудят сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмомПолитика 10 мая, 14:47
Потанин: задача "Норникеля" - сделать спортивный образ жизни нормой в РоссииСпорт 10 мая, 14:43
Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетностьОбщество 10 мая, 14:38
Гаджиев: ХК "Адмирал" не имеет глобальных финансовых проблем, но ситуация неидеальнаяСпорт 10 мая, 14:34
Потанин: "Норникель" выделяет 50 млн рублей в год на поддержку ветеранов хоккеяСпорт 10 мая, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации". Об этом сообщила пресс-служба президента республики.
По данным ведомства, закон направлен "на гармонизацию национального законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности". Текст закона публикуется в печати.
Закон предусматривает усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение ответственности за обеспечение безопасности полетов. Поправками предусмотрено введение программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепление ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного оборудования и должностных лиц.
В документе уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа в сфере гражданской авиации в части аккредитации иностранных перевозчиков, привлечения некоммерческих организаций, надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного оборудования, авиационных учебных центров.
Закон предусматривает совершенствование системы медицинского освидетельствования авиационного персонала и предлагает новый вид сертификации авиационных медицинских центров. Кроме того, законодательно закрепляется эксплуатация беспилотных летательных аппаратов путем введения их учета и установления требований к эксплуатантам по передаче данных о планируемых полетах.