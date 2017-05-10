Назарбаев подписал закон об усилении контроля за безопасностью полетов в Казахстане

АСТАНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации". Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

По данным ведомства, закон направлен "на гармонизацию национального законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности". Текст закона публикуется в печати.

Закон предусматривает усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение ответственности за обеспечение безопасности полетов. Поправками предусмотрено введение программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепление ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного оборудования и должностных лиц.

В документе уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа в сфере гражданской авиации в части аккредитации иностранных перевозчиков, привлечения некоммерческих организаций, надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного оборудования, авиационных учебных центров.

Закон предусматривает совершенствование системы медицинского освидетельствования авиационного персонала и предлагает новый вид сертификации авиационных медицинских центров. Кроме того, законодательно закрепляется эксплуатация беспилотных летательных аппаратов путем введения их учета и установления требований к эксплуатантам по передаче данных о планируемых полетах.