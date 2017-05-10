Почти 20 краснокнижных маралов впервые выпустили из питомника под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Животноводы впервые выпустили в естественную среду обитания 18 краснокнижных маралов (благородный олень) из питомника диких копытных животных "Бюзинский" под Красноярском. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.

"Положительная динамика (прирост численности животных в питомнике - ТАСС) позволила нам выпустить на волю 18 молодых маралов. На протяжении некоторого времени мы будем за ними наблюдать. В последующем они мигрируют в другие территории и начнут самостоятельный образ жизни. Это самый оптимальный способ восстановления популяции данного вида копытных", - пояснил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Званцев.

В следующем году специалисты планируют выпустить в естественную среду обитания 25 маралов, в последующем увеличить это число до 40 особей.

"Бюзинский" - уникальный для региона питомник образован в 2013 году, где обитает около 80 взрослых маралов. Согласно Красной книге Красноярского края, популяция благородных оленей в регионе сократилась с 13 тыс. особей на 1980 год до 5,5 тыс. на начало века.