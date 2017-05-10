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Правкомиссия одобрила законопроект об оказании госуслуг в любом МФЦ

Общество
10 мая, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Согласно проекту, гражданам будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать государственные услуги в любом подразделении федерального органа исполнительной власти

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно проекту, гражданам будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать государственные услуги в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Законопроект, разработанный Минкомсвязи, направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан, отметили в правительстве.

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