Правкомиссия одобрила законопроект об оказании госуслуг в любом МФЦ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об экстерриториальном принципе оказания государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно проекту, гражданам будет предоставлена возможность по своему выбору подавать документы и получать государственные услуги в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Законопроект, разработанный Минкомсвязи, направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан, отметили в правительстве.