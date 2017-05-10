В Скопье по случаю Дня Победы проходит неделя советского и российского военного кино

СКОПЬЕ, 10 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. В столице Республики Македонии Скопье с демонстрации фильма "28 панфиловцев" началась неделя советского и российского военного кино, организованная в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Показ киноленты прошел в здании Кинотеки Македонии.

Всего во время этого кинофорума, который проходит с 9 по 13 мая, зрителям также покажут советские кинофильмы "Ракеты не должны взлететь", "Жаворонок", "Освобождение: Прорыв" и "Офицеры".

Мероприятие было заранее анонсировано посольством России в Македонии и привлекло большое внимание российских соотечественников, проживающих в балканской стране, а также граждан РМ. Еще до начала показа зрители заполнили весь 200-местный зал. А те, кому не хватило сидячих мест, захотели смотреть ленту о героях-панфиловцах, стоя.

Во время торжественного открытия кинонедели во вторник вечером посол России в Македонии Олег Щербак подчеркнул, что "подвиг наших народов, спасших мир от фашистского рабства, никогда не должен быть забыт, и долг каждого, в том числе и творческого человека, бережно хранить их память". "Именно поэтому Великая Отечественная война стала одной из центральных тем для советских и российских кинематографистов, снявших немало фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд российского и мирового кино", - добавил глава российского диппредставительства.

Неделя советского и российского военного кино совместно организована посольством РФ в РМ и Кинотекой Македонии.