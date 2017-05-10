Правкомиссия одобрила законопроект, позволяющий врачам консультировать пациентов онлайн

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении. Как сообщает пресс-служба кабмина, проект направлен на создание правовых основ использования IT-технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской помощи. В частности, предусматривается возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Согласно документу, планируется создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, которая "позволит осуществлять взаимодействие информационных систем медицинских организаций и органов государственной власти в сфере здравоохранения, обеспечит формирование медицинских карт пациентов в электронном виде и ведение существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями", говорится в сообщении пресс-службы. Единая система должна ускорить оборот необходимых сведений для различных медицинских организаций при оказании медицинской помощи пациенту и сделать более эффективным процесс определения потребности в лекарственном обеспечении.

Также проект вводит возможность выдачи медицинских рецептов и справок в форме электронного документа. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться: его можно будет получить как в бумажной, так и в электронной форме.