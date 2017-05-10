Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Порядка 8 млн человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

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"Порядка 8 млн человек приняли участие в московских мероприятиях, посвященных Дню Победы, в том числе - в параде на Красной площади, в публичных акциях и культурно-зрелищных мероприятиях", - сказали в пресс-службе.

Например, на гостевых трибунах на параде на Красной площади присутствовали 6 тыс. приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, москвичей и гостей столицы. Еще 400 тыс. зрителей наблюдали за парадом по маршруту движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади.

В тот же день в акции "Бессмертный полк" приняли участие порядка 850 тыс. человек.

"Празднование великого Дня Победы в Москве прошло без нарушений общественного порядка. Безопасность участников многочисленных мероприятий, концертов и праздничных гуляний была обеспечена в полной мере. Всего в обеспечении безопасности в этот день в столице было задействовано более 4 тыс. полицейских, 420 инспекторов ГИБДД, свыше 5 тыс. солдат Росгвардии и порядка 2 тыс. народных дружинников", - отметил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.