Пенсионеры смогут получать назначенные после 1 июля выплаты на карту "Мир"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россияне, выходящие на пенсию после 1 июля, смогут получать выплаты на карту "Мир". Соответствующий пункт предусмотрен в проекте обновленной типовой формы договора о доставке пенсий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

"Гражданам, пенсии которым будут назначены не ранее 1 июля 2017 года, в случае выбора ими доставки пенсии на счет в кредитной организации, предусматривающей осуществление операций с использованием платежных карт, кредитные организации будут обязаны выдавать карты с использованием национальных платежных инструментов", - напомнили в Минтруде.

Собеседник агентства отметил, что Минтруд подготовил изменения в типовую форму договоров о доставке пенсий, заключенных территориальными органами Пенсионного фонда России (ПФР) с кредитными организациями и организациями почтовой связи, а также в Административный регламент предоставления госуслуги по выплате пенсий.

Как пояснили в пресс-службе, при оформлении пенсии заявитель будет предупреждаться о том, что, если он выбирает начисление на банковский счет, ему будет выдана карта "Мир". Кроме того, банк будет обязан вернуть в ПФР начисленные суммы пенсии, если "на момент зачисления сумм пенсии счет получателя, операции по которому осуществляются с использованием платежных карт, не предусматривает осуществления операций с использованием национальных платежных инструментов".

"Данные изменения будут применяться в отношении получателей, которым пенсия назначена не ранее 1 июля 2017 года, а в отношении остальных пенсионеров - с 1 июля 2020 года", - сообщил собеседник агентства.

О платежной системе "Мир"

Президент России Владимир Путин 1 мая утвердил закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир". Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года, пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".