Врио главы Севастополя распорядился установить камеры видеонаблюдения на городских пляжах

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился установить камеры видеонаблюдения на наиболее многолюдных пляжах города. Об этом поручении в адрес департамента городского хозяйства сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

"Определите пять-семь пляжей, наиболее многолюдных или проблемных с точки зрения безопасности, где мы сможем разместить камеры в текущем году. Отработайте этот вопрос совместно с арендаторами пляжей", - сказал Овсянников, обращаясь к директору департамента Андрею Чибисову на заседании правительства.

По мнению врио губернатора, установка камер видеонаблюдения будет способствовать повышению уровня безопасности отдыхающих. В свою очередь Чибисов сообщил, что возможные места размещения камер уже согласованы с правоохранительными органами, поэтому их установка возможна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены открыть городские пляжи к 1 июня. В настоящий момент ни один из 54 городских пляжей в Севастополе не оборудован камерами видеонаблюдения.