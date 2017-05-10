Врио главы Севастополя распорядился установить камеры видеонаблюдения на городских пляжах

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился установить камеры видеонаблюдения на наиболее многолюдных пляжах города. Об этом поручении в адрес департамента городского хозяйства сообщила пресс-служба севастопольского правительства.
"Определите пять-семь пляжей, наиболее многолюдных или проблемных с точки зрения безопасности, где мы сможем разместить камеры в текущем году. Отработайте этот вопрос совместно с арендаторами пляжей", - сказал Овсянников, обращаясь к директору департамента Андрею Чибисову на заседании правительства.
По мнению врио губернатора, установка камер видеонаблюдения будет способствовать повышению уровня безопасности отдыхающих. В свою очередь Чибисов сообщил, что возможные места размещения камер уже согласованы с правоохранительными органами, поэтому их установка возможна в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены открыть городские пляжи к 1 июня. В настоящий момент ни один из 54 городских пляжей в Севастополе не оборудован камерами видеонаблюдения.