Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Севастополя распорядился установить камеры видеонаблюдения на городских пляжах

Общество
10 мая, 17:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

По его мнению, установка камер видеонаблюдения будет способствовать повышению уровня безопасности отдыхающих

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился установить камеры видеонаблюдения на наиболее многолюдных пляжах города. Об этом поручении в адрес департамента городского хозяйства сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

"Определите пять-семь пляжей, наиболее многолюдных или проблемных с точки зрения безопасности, где мы сможем разместить камеры в текущем году. Отработайте этот вопрос совместно с арендаторами пляжей", - сказал Овсянников, обращаясь к директору департамента Андрею Чибисову на заседании правительства.

По мнению врио губернатора, установка камер видеонаблюдения будет способствовать повышению уровня безопасности отдыхающих. В свою очередь Чибисов сообщил, что возможные места размещения камер уже согласованы с правоохранительными органами, поэтому их установка возможна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя намерены открыть городские пляжи к 1 июня. В настоящий момент ни один из 54 городских пляжей в Севастополе не оборудован камерами видеонаблюдения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама