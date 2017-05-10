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Вся авиация ВКС, готовившаяся к параду Победы в Москве, вернулась на свои аэродромы

Общество
10 мая, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В этом году экипажам Воздушно-космических сил России не удалось принять участие в параде Победы над Красной площадью из-за мощного циклона

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Все самолеты и вертолеты, задействованные в подготовке парада Победы на Красной площади, успешно вернулись на свои аэродромы базирования. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, экипажи начали отправляться с аэродромов временного размещения во второй половине 9 мая - как только улучшились погодные условия.

"Все экипажи уже вернулись на аэродромы постоянного базирования. Перелеты прошли без замечаний", - сообщили в российском военном ведомстве, напомнив, что для выполнения полетов авиации на параде было задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Так, в подмосковную Кубинку за месяц до парада из-под Пскова и Твери, из Вязьмы, Торжка и других городов перебазировались все вертолеты, которые должны были пролететь над главной площадью страны. Там же находилась шестерка липецких "грачей" - штурмовиков Су-25, которые традиционно украшают небо над Москвой дымами цвета российского флага. Взлетали оттуда во время репетиций и учебно-боевые Як-130 из состава пилотажной группы "Крылья Тавриды", которые уже вернулись в Борисоглебск. На авиабазу Шайковка в Калужской области временно "переезжал" один из стратегических ракетоносцев Ту-160, который вернулся в Энгельс (Саратовская область).

Кроме того, вернулись в подмосковные полки и участники наземной части парада - шесть пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 и шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

В этом году экипажам Воздушно-космических сил России не удалось принять участие в параде Победы над Красной площадью из-за мощного циклона, принесшего в столицу низкие и густые облака, дождь, снег и сильные порывы ветра. Весь воздушный строй парада был полностью готов к празднику и принял участие в генеральной репетиции 7 мая, пролетев над Красной площадью в назначенное время.

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