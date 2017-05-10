Вся авиация ВКС, готовившаяся к параду Победы в Москве, вернулась на свои аэродромы

Алоян уверен, что ситуация с апелляцией в CAS не повлияет на его первый титульный бойСпорт 10 мая, 17:38
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБКЭкономика и бизнес 10 мая, 17:15
Эксперты: только одна из 39 научных организаций РФ патентует свои разработки за рубежомНаука 10 мая, 17:08
"Вашингтон" Овечкина и "Питтсбург" Малкина определят полуфиналиста Кубка Стэнли по хоккеюСпорт 10 мая, 17:07
"Ливерпуль" вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболкиСпорт 10 мая, 17:06
Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на УралеНовости Урала 10 мая, 16:59
Компания "Сибирская мука" получила в кредит 50 млн рублей на сезонные полевые работыКорпорация МСП 10 мая, 16:54
УФАС 31 мая продолжит проверку контракта, связанного со стадионом "Санкт-Петербург"Спорт 10 мая, 16:54
Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБРМеждународная панорама 10 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Все самолеты и вертолеты, задействованные в подготовке парада Победы на Красной площади, успешно вернулись на свои аэродромы базирования. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, экипажи начали отправляться с аэродромов временного размещения во второй половине 9 мая - как только улучшились погодные условия.
"Все экипажи уже вернулись на аэродромы постоянного базирования. Перелеты прошли без замечаний", - сообщили в российском военном ведомстве, напомнив, что для выполнения полетов авиации на параде было задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Так, в подмосковную Кубинку за месяц до парада из-под Пскова и Твери, из Вязьмы, Торжка и других городов перебазировались все вертолеты, которые должны были пролететь над главной площадью страны. Там же находилась шестерка липецких "грачей" - штурмовиков Су-25, которые традиционно украшают небо над Москвой дымами цвета российского флага. Взлетали оттуда во время репетиций и учебно-боевые Як-130 из состава пилотажной группы "Крылья Тавриды", которые уже вернулись в Борисоглебск. На авиабазу Шайковка в Калужской области временно "переезжал" один из стратегических ракетоносцев Ту-160, который вернулся в Энгельс (Саратовская область).
Кроме того, вернулись в подмосковные полки и участники наземной части парада - шесть пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 и шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
В этом году экипажам Воздушно-космических сил России не удалось принять участие в параде Победы над Красной площадью из-за мощного циклона, принесшего в столицу низкие и густые облака, дождь, снег и сильные порывы ветра. Весь воздушный строй парада был полностью готов к празднику и принял участие в генеральной репетиции 7 мая, пролетев над Красной площадью в назначенное время.